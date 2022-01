Charlene di Monaco, “ecco la sindrome di cui soffre”: indiscrezione bomba

Le indiscrezioni su come sta Charlene di Monaco e che fine abbia fatto si fanno sempre più forte. C’è un alone di mistero intorno al ricovero della Wittstock nella clinica privata a Zurigo, in Svizzera. Ma perché ancora non ha fatto ritorno a casa? Questa la domanda che si pongono in tantissimi a cui si trovano varie risposte dipendenti da una serie di rumors. Dallo scorso mese di novembre, la Principessa si trova nella struttura. Era rientrata a casa dal Sudafrica solo da qualche giorno, quando è arrivata la notizia sul suo allontanamento.

E proprio in queste settimane si parla del suo ritorno, sebbene le indiscrezioni sembrano smentire. I magazine Schlager e LC News lanciano un nuovo rumor abbastanza forte che riguarda lo stato di salute della moglie di Alberto di Monaco. Secondo le voci uscite da Palazzo Grimaldi, Charlene avrebbe sviluppato la Sindrome di Rebecca. Per chi non lo sapesse, si tratta di una forma particolare e accesa di gelosia sul passato amoroso del proprio partner. In questo caso, riguarderebbe appunto il Principe Alberto.

In effetti, i gossip l’hanno visto al centro della scena con insinuazioni su presunti tradimenti a Charlene. Al momento, da Palazzo Grimaldi, non arrivano conferme o smentite sulla sindrome che avrebbe sviluppato la principessa. Sembra che la Wittstock oggi non riuscirebbe a superare questo momento e non solo per la grave infezione che ha contratto a maggio in Sudafrica. Dietro il suo malessere ci sarebbe una forte gelosia nei confronti di suo marito Alberto di Monaco.

Il passato amoroso del principe avrebbe sempre destabilizzato Charlene. Questa gelosia le starebbe proprio rovinando la sua vita. Sarebbe gelosa delle ex compagne del marito. Ad esempio, tra queste vi è Nicole Coste, la quale ha anche avuto un figlio, Alexandre, con il principe. Proprio lei ha ancora contatti con Alberto e ha preso parte a diversi eventi del Principato, mentre Charlene si ritrovava a combattere contro l’infezione in Sudafrica.

L’ombra delle ex di suo marito sembra distruggere la serenità della Principessa. In una recente intervista, Nicole Coste pare abbia messo il dito nella piaga non esprimendo parole positive sulla Wittstock. Tali affermazioni, chiaramente, potrebbero aver toccato nel profondo Charlene, visto che Nicole fa ancora parte della vita di Alberto.

Inoltre, il Principe è ancora vicino anche a Tamara Rotolo, da cui ebbe una figlia, Jazmin Grace. È una donna più discreta della precedente, ma è pur sempre presente. Di recente, poi, è spuntata fuori un’altra donna, di origini brasiliane, che voleva portare Alberto a effettuare il test del DNA.

Va considerato che negli ultimi mesi la Principessa di Monaco non ha sicuramente affrontato un periodo sereno. Lontana dai suoi affetti e soprattutto dai suoi figli Gabriella e Giacomo. Neanche durante le festività natalizie ha avuto la possibilità di stare al loro fianco.