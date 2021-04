Chadwick Boseman, niente premio agli Oscar 2021: si accende la protesta

I fan di Chadwick Boseman sono furiosi dopo la Notte degli Oscar 2021. Sui social è esplosa una vera e propria protesta sulla 93esima cerimonia di premiazione per la mancata vittoria dell’attore, scomparso lo scorso agosto a causa di un cancro al colon. L’assegnazione dell’Oscar al giovane attore, morto a soli 43 anni, sembrava ormai scontata. Eppure il premio come Migliore Attore Protagonista è andato a Anthony Hopkins, per il ruolo che ha rivestito in The Father. Tutti hanno puntato sulla vittoria di Boseman, anche perché aveva già conquistato vari premi tra Golden Globe, Critics Choise Award e Screen Actors Guild.

Questa mancata vittoria, data da molti per scontata, ha dato vita a una protesta. I fan avrebbero voluto vedere premiato Boseman, per il suo ruolo in Ma Rainey’s Black Bottom. Questo è l’ultimo film girato dall’attore, prima della sua morte. Ad alimentare le polemiche è anche la scelta presa sulla scaletta. Solitamente la cerimonia degli Oscar si conclude con l’annuncio del Miglior Film. Quest’anno, invece, si è chiusa con le categorie Miglior Attrice Protagonista – vinto da Francesca McDormand – e Miglior Attore Protagonista. Inaspettatamente, quest’ultimo premio è stato assegnato a Hopkins, che non ha preso parte alla cerimonia.

I fan di Boseman sono ora delusi e arrabbiati. Stanno accusando l’Academy di aver approfittato del fatto che fosse ormai certa l’assegnazione del premio all’attore scomparso e della lunga attesa fino a fine serata, per poi far vincere Hopkins. Sono molti coloro che avrebbero voluto vedere l’Academy premiare l’ultima apparizione cinematografica di Chadwick. Nel frattempo, tanti altri non possono di certo negare la bravura di Hopkins, che arriva al secondo Oscar dopo quello del 1992 per la sua interpretazione ne Il silenzio degli innocenti. Indubbiamente, l’attore 83enne ha meritato il premio.

Il compianto Boseman era il favorito per questa edizione e, intanto, la sua collega Viola Davis definisce il personaggio da lui interpretato come “uno dei ruoli più importanti, se non il più importante di sempre per un attore afroamericano”.

Delusione anche per l’Italia, che sognava di vedere Laura Pausini tenere tra le mani l’Oscar 2021 per la canzone Io Sì/Seen. Il brano fa parte della colonna sonora della pellicola The Life Ahead – La Vita Davanti a Sé con Sophia Loren e diretto da Edoardo Ponti.

Dopo la vittoria ai Golden Globes, la Pausini sperava di ricevere l’ambita statuetta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. A conquistare il premio è stata H.E.R. con il brano Fight for you, che fa da colonna sonora al film Judas and the Black Messiah.