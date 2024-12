Celebrità in vacanza: dove trascorreranno le festività i vip

Tra pochissime ore sarà Natale e, come da tradizione, alcuni vip Italiani hanno deciso di passare le festività in famiglia e, soprattutto, lontano dal caos cittadino. Ecco quindi un breve riepilogo di tutte le celebrità che passeranno il Natale fuori porta e quali sono stati i principali luoghi di villeggiatura scelti per la settimana bianca delle celebrities nostrane.

Le mete delle vacanze vip

Prima tra tutte c’è sicuramente Chiara Ferragni, che si prepara a trascorrere il suo primo Natale da separata. Sul fronte dei festeggiamenti però nulla sembra essere cambiato, dal momento che la nota influencer cremonese ha scelto anche quest’anno di mantenere fede alla tradizione e di lasciare il suo attico di lusso sito nella caotica Milano per passare qualche giorno in compagnia dei suoi due figli, Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Fedez, e la sua famiglia in montagna.

Dopo essere stata per una breve tappa a Courmayeur, in Val D’Aosta, l’imprenditrice digitale ha scelto di trasferirsi nelle montagne del Trentino Alto Adige, precisamente a Seiser Alm. Al momento non c’è traccia del nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera, che sembra essere rimasto con la sua famiglia. L’ex marito, Fedez, invece ha deciso di trascorrere le festività a Saint Barth: sarà il primo Natale del rapper lontano dai figli, motivo per il quale i fans degli ex Ferragnez, negli scorsi giorni, hanno subito pensato che tra i due ci fossero state nuove tensioni.

Proseguendo, troviamo Elisabetta Gregoraci che quest’anno ha deciso di festeggiare il Natale in Kenia, con precisione a Malindi. L’ex moglie di Briatore ha quindi scelto di trascorrere le festività in modo alternativo e al caldo, dopo essere stata per qualche settimana a Saint Moritz, rinomata località svizzera che sembra essere stata la prescelta di molti vip negli anni, a partire da Michelle Hunziker per arrivare a Ilary Blasi. Anche la nota influencer Beatrice Valli quest’anno ha deciso di passare qualche giorno nella località sciistica, con al seguito la sua grande famiglia al completo.

C’è poi anche qualcuno, come Alba Parietti, che ha preferito rimanere fedele alla tradizione e recarsi, come di consueto, nella sua amata Courmayeur. La Parietti possiede anche un’abitazione nell’amatissima località sciistica, i cui interni sono stati mostrati al pubblico qualche anno fa sui social. Si tratta di una residenza che, per stile, ricorda molto quella che la nota conduttrice possiede in quel di Milano: una scelta dettata dal desiderio di sentirsi sempre a casa.

Per finire, vacanze sulla neve anche per la compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che negli ultimi giorni ha condiviso sui suoi profili social qualche scatto delle sue avventure sulla neve a Madonna di Campiglio con la sua primogenita, Giulietta. La Novello si prepara anche a dare il benvenuto al quarto membro della famiglia, che dovrebbe nascere proprio a giorni.