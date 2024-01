Cecilia Rodriguez sceglie l’abito da sposa ma è triste. Ecco perché

Il matrimonio tanto atteso tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più vicino. Oggi c’è stata la scelta dell’abito da sposa, ma l’argentina è triste perché non ha potuto condividere questo importante momento con la mamma.

In alcune stories su Instagram, Cecilia ha rivelato di essere a Verona presso l’atelier Emé per la seconda prova dell’abito da sposa. La Rodriguez, però, non si è mostrata allegra e allora, nel box domande, qualcuno le ha chiesto come mai piangesse.

“Intanto, oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo e per me Veronica Cozzani è il mio tutto“

Sembra infatti che la mamma dei Rodriguez, Veronica, è in Argentina e quindi Cecilia non la vede da un po’, dopo aver passato le festività natalizie lì con Moser.

Ma la sorella di Belen ha aggiunto di essersi commossa perché l’abito le piace molto: “Sento sempre più vicino quel giorno, allora nel vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato a me ha fatto emozionare“. Ha anche confessato di essere stata decisa sulla scelta sin dal primo momento, avendo già le idee molto chiare.

Le nozze rimandate

Dopo la proposta avvenuta a novembre 2022, la coppia stava organizzando il matrimonio. La preparazione del grande evento però è stata più difficile del previsto.

A luglio 2023 la Rodriguez ha spiegato di voler essere molto riservata su questo argomento e che avrebbe preferito non svelare nulla, al tempo stesso ha rivelato di essere in ritardo con i preparativi.

Poi è arrivato l’annuncio che la coppia si sarebbe sposata nell’autunno, ma l’evento è stato rimandato. Una zia argentina, infatti, non avrebbe potuto partecipare al matrimonio a causa di alcune elezioni politiche. Così i due hanno deciso di rimandare le nozze.

Ad oggi non si conosce la nuova data, ma Cecilia e Ignazio avevano annunciato che si sarebbero sposati nel 2024. La scelta dell’abito non fa che confermare che il grande evento è sempre più vicino.

La difficoltà nel rimanere incinta

Recentemente Cecilia ha rivelato che da tempo stanno provando ad avere un bambino, ma ciò si è dimostrato più difficile del previsto.

A Chi, infatti, la coppia aveva confessato che avrebbe voluto allargare la famiglia già da un po’, ma purtroppo non è stato possibile per cause di forza maggiore. Nonostante ciò, il desiderio di diventare genitori continua ad esserci.