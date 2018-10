Cecilia Rodriguez: Monte la pensa al GF Vip? Reazione dell’argentina

Cecilia Rodriguez: Francesco Monte la pensa al Grande Fratello Vip? La reazione della modella argentina

Francesco Monte negli ultimi giorni di permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha riservato diverse chicche al pubblico, che subito ha drizzato le orecchie nel momento in cui l’ex tronista si è abbandonato a pensieri sulla sua ex, Cecilia Rodriguez. D’altra parte, inevitabile per lui ritornare su quell’amore naufragato, visto che fu proprio la dimora più spiata d’Italia, quella dove ora lui si trova, a mettere la parola fine alla sua love story con l’argentina. Infatti, tra le mura dell’abitazione di Cinecittà, circa un anno fa, la caliente sud americana si tuffava nelle braccia dell’intrigante Ignazio Moser. La sorella di Belen, dopo le recenti rivelazioni di Francesco, è stata incalzata dai fan su quanto detto…

Francesco e Cecilia: la questione è chiusa

Cecilia e Ignazio negli scorsi giorni hanno vissuto una vacanza da favola in Africa. Numerosi i fan che li hanno sostenuti. Tra questi non è mancato chi ha provato a chiedere alla Rodriguez un parere su quanto espresso da un Francesco in lacrime al Grande Fratello Vip (qui le dichiarazioni del pugliese sull’ex fidanzata). La modella ha sempre ‘fatto spallucce’, non pronunciandosi. Nelle scorse ore, invece, un commento le ha fatto spendere qualche parola sulla vicenda. A chi infatti le ha scritto che il suo ex fidanzato non dovrebbe più pensare a lei, l’argentina ha ribattuto: “Ma scusa, cosa lo scrivi a me?”. La reazione è stata assai pacata, ma comunque mette in chiaro una cosa (in effetti è già chiara da tempo, ma alcuni fan non si arrendono mai): la Rodriguez non sembra toccata dalla questione, avendo ormai occhi e cuore solo per Moser. Poteva infatti spendere un pensiero sull’ex. Poteva dire la sua. Invece, solo una manciata di parole che hanno fatto intendere che lei non è più la persona da interpellare per vicende riguardanti Francesco.

Monte favorito al Grande Fratello Vip?

Intanto Francesco ha conquistato una buona platea di ammiratori al GF Vip. Poche ore fa a Mattino 5, dopo aver visto i filmati riguardanti i suoi sfoghi, gli ospiti in studio hanno commentato positivamente. Pare proprio che l’ex tronista piaccia molto e che sia tra i favoriti di questa terza edizione visto che può pure vantare su un vasto gruppo di fan che potrebbero portarlo alla vittoria.