Cecilia Rodriguez, Marrakech le ha rapito il cuore: “Prima tutto era nero”

Cecilia Rodriguez, il viaggio in Marocco con Ignazio le è rimasto nel cuore. Ecco perché

Per festeggiare i due anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono regalati un viaggio da sogno. I due si sono recati in Marocco dove hanno potuto visitare i posti, splendidi, che offre e conoscere gli usi e i costumi della gente che ci vive. Luoghi di questo tipo lasciano sicuramente un segno nella vita di chi decide di scoprirli. E questo è quello che è accaduto anche alla sorella di Belen, visto che poco fa si è lasciata andare ad una dolce confessione sui social. La modella argentina ha voluto render partecipi i suoi fan di tutto quello che ha visto durante la permanenza in Marocco. Sono tante infatti le foto, stupende, che ha postato sul suo profilo Instagram. Tra paesaggi, tra cui un suggestivo deserto, passeggiate a bordo di un cammello e romantici selfie con il suo amato.

Cecilia Rodriguez le dolci parole su Marrakech: “Prima tutto era nero”

Come lei ed Ignazio, anche Stefano e Belen hanno vissuto la stessa esperienza qualche tempo fa insieme al loro figlioletto. Probabilmente a suggerigliela sono stati loro, chissà. Fatto sta che la piccola Rodriguez non è tornata da Marrakech più soddisfatta e felice che mai, visto che proprio poco fa ha postato una foto (che potete vedere qui) ed ha rivelato: “Prima di Marrakech, tutto era nero. Questa città mi ha insegnato cosa sono i colori e ho abbracciato la sua luce, i suoi sfacciati contrasti e le sue intense invenzioni…”. Insomma la celebre città del Marocco, rapisce l’anima e conquista il cuore. In tanti, si sono mostrati in sintonia con le sue parole. Tant’è che qualcuno ha commentato dichiarando con convinzione che visitare Marrakech cambia la vita. Quindi, Cecilia ed Ignazio si sono fatti davvero un bel regalo.

Cecilia ed Ignazio, grandi traguardi: 2 anni d’amore e la conduzione di un programma

Poco prima di partire, la coppietta ha festeggiato il suo anniversario ovviamente anche in Italia. I due si sono concessi una divertente festa in un locale circondati dai loro amici più cari. Ma, in realtà, la Rodriguez e l’ex ciclista hanno anche qualcos’altro da festeggiare. Cosa? Beh, un traguardo in campo lavorativo visto che a loro è andata la conduzione del celebre programma di MTV Ex on the beach Italia.