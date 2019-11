Cecilia e Ignazio, 2 anni insieme: come hanno festeggiato, Moser da brividi

Cecilia e Ignazio, 2 anni insieme: come hanno festeggiato l’evento e le parole da brividi di Moser

E pensare che la loro love story era iniziata sotto auspici tutt’altro che ben auguranti. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, invece, con il tempo, hanno fatto ricredere tutti, anche i più scettici, e ieri hanno festeggiato i due anni d’amore. Una storia sbocciata, come in molti ricorderanno, tra mille polemiche e sotto i riflettori. Quelli del Grande Fratello Vip 2. All’epoca l’argentina era fidanzata con Francesco Monte, eppure non seppe resistere al fascino del trentino. La rottura con il tarantino avvenne quindi in mondovisione, causando un proliferare di schiamazzi. “Non dureranno…”, “Tutto nato a favor di telecamere…”, “La coppia scoppierà subito dopo il programma…”, sussurrarono in tantissimi. Morale della favola? I due ieri, nella notte di Halloween, hanno festeggiato in barba alle streghe e alle malelingue. E sono 2…

La festa e la dedica di Ignazio

La coppia ha celebrato l’anniversario sentimentale in un locale, con una comitiva di amici. Naturalmente non è mancata la torta con tanto di dedica: “Cecilia e Ignazio, due anni insieme”. Non è nemmeno mancato il trucco e il parrucco ‘spettrale’ in omaggio alla festa di Halloween. E, inoltre, non è nemmeno mancata una dedica da brividi social per la Rodriguez, scritta da Moser: “2 anni di amore, 2 anni di felicità, 2 anni di esperienze, 2 anni di follie, 2 anni di viaggi, 2 anni di serate divano, 2 anni di litigate, 2 anni di errori, 2 anni di gioie, 2 anni di NOI, 2 anni che non cambierei con niente altro al mondo… o forse sì… con tanti tanti altri insieme!”

Ignazio e Cecilia, la Rodriguez e i ricordi del Grande Fratello Vip

In queste ultime ore anche Cecilia non si è dimenticata di dare dei segnali social a proposito del traguardo d’amore. L’argentina ha così fatto campeggiare diverse Stories su Instagram in cui ha recuperato attimi della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2. Dopotutto da lì prese avvio la favola, che dura ancor’oggi. L’unica differenza rispetto a ieri è che le voci sibilline si sono zittite. Per il resto tutto uguale: l’amore è sempre intatto.