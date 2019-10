Cecilia Rodriguez, Ignazio e il ricordo legato al Gf Vip: “Data particolare”

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e quel particolare ricordo legato alla Casa del Grande Fratello Vip

Impossibile dimenticare il modo in cui Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno incominciato la loro storia d’amore. I due si sono conosciuti sotto il tetto ‘spione’ della Casa del Grande Fratello Vip, all’inizio l’uno non sembrava interessato all’altro ma poi le cose sono cambiate. La sorellina di Belen si è innamorata dell’ex ciclista ma non riusciva ad esternare i suoi sentimenti. Si perché a quei tempi era fidanzatissima con Francesco Monte. Così tra le mura della Casa, Cecilia ha dovuto attraversare momenti difficilissimi perché il suo cuore la spingeva tra le braccia di Ignazio ma lei non riusciva ad affrontare la verità. Poi piano piano ha preso coraggio, ha incontrato Francesco e gli ha confessato tutto. I sentimenti nei suoi confronti erano cambiati per questo dovevano separarsi. Il modello tarantino, da vero gentleman, ha accettato la decisione di Cecilia e l’ha lasciata libera.

Cecilia Rodriguez: “Amo quella data perché faccio due anni con il mio amore”

Gli ultimi giorni di Ottobre di due anni fa, per Cecilia ed Ignazio sono stati memorabili. Perché alla festa di Halloween è scattato il bacio. Un bacio che loro hanno cercato di nascondere ma che non è passato inosservato sotto gli occhi dei più attenti. E chi lo avrebbe mai detto. Da quella serata in poi è cresciuto un amore che ogni giorno si fa più grande e che tiene uniti i due ancora oggi. Ecco perché entrambi hanno voluto ricordare quei momenti, un po’ particolari, ammettiamolo, ma che gli hanno cambiato la vita. Sui profili della Rodriguez e del Moser oggi sono apparsi dei mini video che ricordano i primi momenti della loro storia. I pianti disperati di Cecilia, gli abbracci e qualche leggerezza in piscina. “Sta arrivando Halloween e sapete che io amo quella data. – ha rivelato la fidanzata di Moser – Non per la festa perché io ho paura, anche di uscire di casa e trovare tutti mascherati e travestiti ma amo particolarmente quella data perché faccio due anni con il mio amore. Quindi per me è un giorno molto importante”.

Cecilia Rodriguez: “Il Trento? Mi piace molto perché c’è tanto verde e mi ricorda l’Argentina”

Da quando si è messa con Ignazio Moser, la vita di Cecilia ha subito dei cambiamenti. La ragazza infatti ha dovuto far conoscenza anche con la vita di ‘campagna’ rivelando però di adorare i luoghi del suo fidanzato: “Quando vado a Trento, dalla famiglia di Ignazio, per me è un momento di relax. […] Mi piace molto quel posto e ci vivrei pure, perché c’è tanto verde, mi ricorda un po’ casa mia in Argentina.”