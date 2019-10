Cecilia Rodriguez risponde al suocero: “Non mi perdona quella cosa”

Cecilia Rodriguez e le faccende domestiche: la sorella di Belen risponde a Francesco Moser

Negli scorsi giorni ha fatto scalpore la rivelazione di Francesco Moser su Cecilia Rodriguez. A detta del famoso ciclista, la fidanzata del figlio Ignazio non sarebbe tanto pratica con le faccende domestiche. Condurrebbe dunque una vita diversa da quella che si fa a Trento, dove la famiglia Moser vive in campagna e gestisce un’azienda vinicola. Ma in un’intervista al settimanale Vero, la sorella di Belen ha assicurato che è molto brava con i lavori di casa ma che la sua mentalità è ben diversa da quella del suocero e che in qualche modo lo aiuta seppur non come vorrebbe Francesco.

La risposta di Cecilia Rodriguez al suocero Francesco Moser

“In realtà sono bravissima con le faccende domestiche! Quando vado a Trento, dalla famiglia di Ignazio, per me è un momento di relax. Tuttavia lì la mentalità è inquadrata, diversa dalla mia. Mi piace molto quel posto e ci vivrei pure, perché c’è tanto verde, mi ricorda un po’ casa mia in Argentina. Ma lo vedo come un luogo per rilassarmi e basta”, ha spiegato Cecilia Rodriguez. “Non mi sveglio alle sei della mattina nemmeno a Milano. Il papà di Ignazio non mi ha mai trovato a vendemmiare con loro e non me lo perdona. Lo aiuto in altre cose, per esempio vado a prendere le uova delle galline. Però non pulisco…”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Francesco Moser e il rapporto con il padre di Cecilia e Belen

Francesco Moser ha stretto in questi mesi un bel rapporto con Gustavo Rodriguez, il padre di Cecilia, Belen e Jeremias. “Mio padre mi accompagna spesso in Trentino, essendo un amante della montagna. E si mette a lavorare, aiuta come può il padre di Ignazio, lo segue nei campi. Ormai la famiglia si è un po’ allargata. Si sono conosciuti tutti e vanno d’accordo. Due bei gruppi familiari uniti”, ha confidato la fidanzata di Ignazio Moser.