Cecilia Rodriguez e Ignazio alla conduzione di Ex on the beach: i dettagli

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla conduzione di Ex on the beach Italia

Grande, anzi, grandissima novità per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La modella argentina e l’ex ciclista condurranno uno dei programmi di punta di MTV, Ex on the Beach che sbarcherà, con la seconda edizione, nelle televisioni italiane dal 2 Gennaio 2020 in poi. Alla coppietta il compito di raccontare le vicende dei protagonisti della trasmissione. E da dire ci sarà davvero tanto, visto che i personaggi si trovano spesso a dover affrontare situazioni difficoltose e ricche di ansia. Come riporta Cosmopolitan, a dare questa notizia sorprendente sono stati i diretti interessati che, ultimamente, hanno sfilato sul red carpet degli MTV EMA 2019 di Siviglia.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: in cosa consiste Ex on the beach

Il Moser e la Rodriguez prenderanno il posto di Elettra Lamborghini che di questo frizzante programma ne ha condotto la prima edizione. Ma in cosa consiste Ex on the beach? In questo reality vediamo otto ragazze ed otto ragazzi single popolare una stupenda villa in una zona paradisiaca. Ma durante la loro allegra vacanza accade qualcosa di molto particolare: arrivano le/gli ex fidanzati/e pronti a rovinare tutto. Dunque, ai protagonisti di questo dating show tocca superare imbarazzi, attraversare momenti di nervosismo e tensione e cercare di ritrovare, in qualche modo, la propria serenità perduta pur avendo dinnanzi a se il ‘nemico’.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo due anni d’amore la grande novità

Questa bella novità arriva sicuramente in un momento molto speciale. Il 31 Ottobre, infatti, Cecilia ed Ignazio hanno festeggiato ben due anni d’amore. I due si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017, e da allora non si sono più lasciati. La sorella di Belen Rodriguez accanto all’ex ciclista, ora divenuto rinomato modello, sta vivendo una grandissima storia d’amore. In barba alle malelingue e a chi le ha mosso forti critiche per aver lasciato il suo ormai ex fidanzato Francesco Monte. Per festeggiare il loro secondo anniversario Cecilia ed Ignazio si sono regalati una splendida festa.