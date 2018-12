Cecilia Rodriguez, l’appello: “Ignazio mi manchi”. Effetto GF Vip

Cecilia Rodriguez, l’appello: “Ignazio mi manchi a casa”. L’effetto GF Vip

Sarà che in questi giorni si parla molto di Grande Fratello Vip (la terza edizione del reality sta volgendo al termine), sarà che quell’avventura è quella che ha segnato l’origine dell’inizio della sua avventura d’amore, sarà quel che sarà… Fatto sta che Cecilia Rodriguez, lanciando un tenero appello al suo Ignazio Moser ha utilizzato una foto dall’alto tasso di romanticismo risalente a un anno fa, proprio durante il reality che galeotto fu. “Mi manchi a casa“, scrive l’argentina a corredo dell’istantanea che ha fatto campeggiare tra le sue Stories di Instagram nelle ultime ore. L’effetto nostalgia GF Vip è servito. Ma perché la sorella di Belen è separata da Moser?

Moser in vacanza, Cecilia a Milano

Da quanto si apprende via social l’argentina è rimasta a Milano, mentre Ignazio è tornato in Trentino, dove si sta concedendo una vacanza. A renderlo noto è stato lo stesso sportivo che nella giornata di ieri, oltre a far sapere di essersi preso dei giorni di svago, ha anche colto l’occasione per ritirarsi temporaneamente in silenzio a seguito della grave tragedia avvenuta a Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta. “Non si può morire così e non si può morire a un concerto! Sono profondamente scosso e sono vicino alle famiglie colpite da questo enorme dolore #corinaldo PS: nonostante per me questi sono giorni di vacanza, per rispetto, questa sera i miei social rimarranno in silenzio”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il segreto di un amore granitico

La coppia è granitica e assai affiatata. Qual è il loro segreto? “Ci rispettiamo e accettiamo anche qualche piccola defaillance da entrambe le parti. Questo è il motivo per cui continua la nostra storia d’amore”, ha spiegato Cecilia di recente a Novella 2000. Moser ha aggiunto: “Siamo sempre più uniti e per quanto ogni tanto sul web spunti fuori qualche notizia sbagliata sulla nostra relazione, posso dirvi di non essermi mai innamorato di una donna come lo sono di Cecilia. È la donna che ho sempre desiderato”.