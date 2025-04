Cecilia Rodriguez “incinta al 100%”: scoop dell”informatore’ di Belen

Cecilia Rodriguez è “incinta al 100%. Auguri”. Sono le parole dell’esperto di gossip Alessandro Rosica che, in tempi non sospetti, ha ricevuto ringraziamenti pubblici da parte di Belen Rodriguez. Rosica, tra le sue storie Instagram, ha sostenuto che la moglie di Ignazio Moser è in dolce attesa. Lo scoop, in attesa di conferma, arriva a distanza di poche ore da quella che ha tutta l’aria di essere stata una grossa svista da parte di Cecilia. Nelle scorse ore infatti, in un video social, l’influencer si è immortalata nella propria abitazione. Peccato che non si sia accorta che dietro a lei si notava il frigorifero. E che cosa c’è appeso sull’elettrodomestico? Una serie di foto che paiono in tutto e per tutto a delle ecografie. Oibò!

E gli indizi non sono finiti qui. ‘Chechu’ pare anche avere messo su qualche chiletto di recente. Altro segnale, secondo molti, del fatto che starebbe conducendo una gravidanza. Tornando a Rosica, difficilmente sbaglia quando si sbilancia dando scoop che descrive come certo e blindato. Tra l’altro pare che abbia un canale privilegiato con la famiglia Rodriguez dopo che Belen, come poc’anzi accennato, lo ha ringraziato pubblicamente con un post. E che cosa ha scritto?

La conduttrice, dopo aver scoperto i tradimenti di Stefano De Martino e dopo aver parlato pubblicamente della faccenda, rivelò che prima di avere le prova delle corna ricevute fu messa al corrente dall”informatore‘ Rosica delle scappatelle dell’allora marito. All’epoca, però, non prese sul serio quanto gli riferì l’esperto di gossip. Anzi gli indirizzò paroline non proprio carine. Quando infine venne a sapere che davvero fu tradita, ringraziò l’esperto di gossip, con tanto di scuse per averlo trattato non benissimo.

Tornando alla presunta dolce attesa di Cecilia, solamente poche settimane fa Ignazio Moser, che tra l’altro pare che di recente abbia avuto un problema di non poco conto con la cognata Belen, aveva spiegato in un’intervista che con la moglie era da tempo che stava provando ad avere un figlio ma che purtroppo non era ancora giunto l’evento sperato. Qualcosa potrebbe essere cambiato. Non resta che attendere smentite o conferme dai diretti interessati.