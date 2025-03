Cecilia Rodriguez non è incinta, parla Ignazio Moser: verità amarissima

Il tema è delicato, molto delicato. Ancor più se ti chiami Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, con il gossip che un giorno sì e l’altro pure annunciano una presunta gravidanza che invece al momento non c’è. L’influencer trentino, intervistato dal Corriere della Sera, stavolta è stato più esplicito che mai sull’argomento: lui e la moglie stanno provando non da oggi bensì da anni ad avere un figlio, ma purtroppo stanno facendo fatica. La dolce attesa stenta a manifestarsi. L’ex gieffino lo ha dichiarato in modo chiaro anche per mettere a tacere le recenti indiscrezioni che volevano Cecilia incinta.

Ignazio Moser, smentita la gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Stiamo facendo fatica”

“È qualcosa che desideriamo tanto, ci stiamo provando da anni”, ha raccontato Ignazio lungo le colonne del quotidiano milanese quando gli è stato chiesto di confermare le indiscrezioni circa una sua presunta e imminente paternità. Il gossip, come già accaduto svariate volte in passato, si è fatto strada dopo che qualcuno ha cominciato a mormorare di un “pancino sospetto” della moglie che ha presenziato ad alcuni eventi della settimana della moda a Milano. Stavolta Moser, oltre a smentire la gravidanza, ha raccontato un’amara verità, vale a dire che è da tempo che con la modella argentina prova a costruire una famiglia, ma purtroppo non è ancora giunto il risultato sperato:

“La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”.

Nel corso dell’intervista, Ignazio ha anche parlato del rapporto che ha con il padre Francesco, leggenda del ciclismo italiano. In particolare, l’influencer ha spiegato che, dal punto di vista caratteriale, ha sempre rigettato l’autorità del genitore fatto che da un lato ha infastidito l’ex ciclista oggi 73enne, dall’altro lo ha inorgoglito. Ignazio si è poi lasciato andare ad una tenera confidenza privata sul papà, raccontando che nel giorno del matrimonio con Cecilia Rodriguez lo ha visto piangere per lui, evidenziando che è una “cosa molto rara”. Lacrime sì, ma niente abbracci. Soltanto una “stretta di mano delle sue”, ha riferito l’ex gieffino.

Sempre parlando del genitore, ne ha lodato la tempra, l’umiltà e la sua inclinazione a essere sempre innovativo nonostante l’età. Dall’altro lato ha sostenuto che Francesco ha un “caratteraccio”. “Ho cercato di essere un po’ più sensibile e più empatico di lui”, ha aggiunto Ignazio che ha infine detto che suo padre è sempre stato un “duro” e una persona “tosta”, caratteristiche che gli invidia.