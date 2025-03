Cecilia Rodriguez, video-sorpresa e la verità sulla gravidanza

È di pochissimi giorni fa la notizia che Cecilia Rodriguez possa essere incinta. Un abito bianco aderente, sfoggiato durante la Milano Fashion Week, ha svelato un pancino sospetto. Così si sono rincorse le voci di una possibile gravidanza. A confermare tali sospetti ci hanno pensato Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Entrambi hanno annunciato lo scoop senza mezze misure. Addirittura Rosica, l’investigatore social, ha fatto gli auguri alla coppia formata dalla sorella di Belen ed Ignazio Moser. Nessuno dei due, però, ha confermato o smentito la notizia. Oggi, sulle sue storie Instagram, Cecilia ha postato un video rivelatore.

Nel video la Rodriguez è intenta a mostrare la nuova collezione del brand Hinnominate. Marchio di moda creato insieme alla sorella Belen ed al fratello Jeremias. Cecilia indossa un completo formato da giacca a pantaloni. Ma la giacca è “crop” che in gergo modaiolo significa tagliata. Ovvero più corta. Così la pancia di Cecilia Rodriguez è in primo piano. Addirittura, la sorella di Belen, fa uno zoom sulla sua pancia con lo scopo di mostrare la vestibilitá dei pantaloni. Una pancia normalissima che sembrerebbe non nascondere alcun segreto.

Il video di Cecilia Rodriguez: verità o semplice furbata

Certamente Cecilia avrà seguito il gossip in questi giorni. Molto probabilmente ha voluto dire la sua opinione sulle notizie che stanno circolando sul suo conto. Con questo video ha forse voluto smentire la possibile gravidanza? Non lo sappiamo con certezza. Anche perché il video potrebbe essere di qualche tempo fa e quindi non rappresentativo del momento attuale. È chiaro che la Rodriguez non voglia alcun tipo di interferenza mediatica in questo momento. Così ha ben pensato di mettere a tacere le voci sulla sua possibile gravidanza.

Di certo chiunque abbia pensato che la notizia potesse essere vera, dopo il video di oggi, si è ricreduto. Anche noi vedendo la pancia tirata, con tanto di addominale in vista, abbiamo fatto un passo indietro. Ma nulla è veramente certo. Saranno solo i diretti interessati, Cecilia ed Ignazio, a dire la verità se e quando vorranno. Noi non possiamo fare altro che aspettare di sapere se, nel 2025, ci sarà un nuovo erede in casa Rodriguez-Moser.