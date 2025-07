Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nel resort extra lusso: la suite ha un prezzo da urlo

Vacanze da favola per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si stanno godendo un’estate di sole e relax in attesa della loro prima figlia, Clara Isabel. La destinazione? Il loro rifugio del cuore: la Toscana. Per questo momento speciale, la coppia ha scelto una location da sogno: il lussuoso Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort di Punta Ala, esclusiva località balneare in provincia di Grosseto. E il prezzo? Decisamente stellare.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il prezzo del resort

Un resort immerso nel verde della Maremma, a due passi dalle più affascinanti località storiche della Toscana. Un’oasi esclusiva dove il lusso incontra la natura, tra ogni tipo di comfort immaginabile: spiaggia privata attrezzata, piscina all’aperto circondata da pini secolari, un parco immenso in cui perdersi e un centro benessere completo, pensato per il relax più totale. Le camere, eleganti e curate nei minimi dettagli, offrono balconcini con vista mare o affaccio sul parco, per soddisfare ogni desiderio. I prezzi? Non proprio per tutti: si parte da circa 800 euro a notte per una camera standard, mentre le suite più esclusive superano facilmente i 3.000 euro. Non è dato sapere quale camera abbiano scelto Cecilia e Ignazio, ma una cosa è certa: per questo soggiorno da sogno, non si sono fatti mancare nulla. E naturalmente, al loro fianco anche i fedelissimi Ercolino e Aspirina, i due inseparabili amici a quattro zampe che li seguono ovunque.

La gravidanza di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo la gravidanza con emozione e intensità, condividendo ogni momento di questa dolce attesa con i loro follower. In vista della nascita della loro prima figlia, prevista per ottobre, la coppia ha scelto di rallentare i ritmi e godersi questi mesi in totale tranquillità. Una gravidanza tanto desiderata, annunciata lo scorso maggio durante la Festa della Mamma: “Clara si è fatta aspettare tanto, quindi non posso essere più felice di così. Il momento migliore della mia vita”, ha raccontato l’influencer nelle sue storie Instagram.

Tuttavia, nonostante questo periodo di grande gioia, i rapporti in famiglia non sono altrettanto sereni. Tra Cecilia e Belen Rodriguez il gelo è ormai evidente. Quelle che un tempo erano sorelle inseparabili sembrano oggi due estranee, e da settimane si rincorrono voci di una crisi profonda. Nessuna conferma, nessuna smentita: solo silenzi carichi di tensione. Riuscirà la nascita della piccola Clara Isabel a riportare la pace in famiglia? Solo il tempo potrà dirlo.