Cecilia Rodriguez incinta e amara, “quanti kg ho preso, non ne vado fiera”

Cecilia Rodriguez in vena di confidenze. Di recente l’influencer argentina ha raccontato come sta affrontando la gravidanza. Lo scorso maggio ha reso noto di essere incinta. Assieme al marito Ignazio Moser accoglierà Clara Isabel. Si prevede che la piccola dovrebbe nascere circa a metà ottobre. La sorella di Belen oggi ha un bel pancione. Attraverso un messaggio divulgato sul suo profilo Instagram, ha riferito quanti kg è aumentata, aggiungendo una note leggermente amara. Inoltre ha riflettuto sul cambiamento del suo corpo e su come si sta abituando a vedersi ‘diversa’.

“Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera”, ha dichiarato Cecilia. Tenendo conto che, in genere, l’aumento di peso in gravidanza diventa più evidente a partire dal secondo trimestre, vale a dire dal quarto mese in poi, e tenendo conto che partorirà a metà ottobre, a conti fatti l’influencer sudamericana avrebbe preso almeno 10 kg.

Cecilia, nel corso delle sue confidenze, ha aggiunto che ha affrontato il cambiamento del suo corpo e che è al settimo cielo nel percepire che una creatura cresce dentro di lei. Dall’altro lato ha ri-sottolineato che c’è un evidente mutamento della propria forma fisica e che ci vuole del tempo per abituarsi e metabolizzare la nuova situazione. Inoltre ha evidenziato che la dolce attesa procede molto bene, ammettendo che, nonostante sia contentissima di essere rimasta incinta, pensava che il percorso fosse “più semplice”. Infine ha rivelato che in questi mesi è sempre stata accompagnata da nausee che, fortunatamente, nell’ultimo periodo, si sono allentate.

Cecilia ha parlato strettamente della dolce attesa, preferendo non toccare in alcun modo il delicato tasto dei rapporti con Belen. Da mesi non si parlerebbe con la sorella maggiore. Non sono mai state chiarite pubblicamente le cause che avrebbero portato le due ad allontanarsi. Cecilia, da quando si è diffusa la voce, non ha mai detto una parola su quel che è successo. Da prima di Pasqua, però, non si mostra con la sorella maggiore. “Fatti gravissimi”, ha sostenuto il giornalista Gabriele Parpiglia a proposito di ciò che sarebbe accaduto in casa Rodriguez. Chissà se la nascita di Clara Isabel innescherà la pace.