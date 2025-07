Lite Belen e Cecilia, Balivo conferma e lancia l’appello: la reazione delle sorelle

Da prima di Pasqua, si sussurra che tra Belen e Cecilia Rodriguez sia calato il gelo. E pare che tali spifferi corrispondano a verità. Da mesi infatti le due sorelle non appaiono assieme. La minore, come è noto, è anche incinta. Nonostante ciò la maggiore non è mai apparsa al suo fianco. E pensare che fino a prima del patatrac familiare fioccavano like reciproci, foto affettuose e tenere dediche. A dare per scontato e quindi a confermare che una lite piuttosto pesante c’è stata è ora Caterina Balivo, conduttrice del programma La volta buona. A sorpresa, il volto Rai ha postato tra le sue storie Instagram un contenuto, menzionando le Rodriguez, con tanto di appello a fare pace.

La presentatrice campana ha condiviso un selfie, immortalandosi innanzi allo specchio mentre veste alcuni abiti del marchio Hinnominate. Trattasi del brand creato da Belen, Cecilia e Jeremias. Balivo si è congratulata con i tre fratelli, trovando la linea d’abbigliamento ottima. Poi ha colto l’occasione per lanciare un appello alle due sorelle: “I capi sono super cool. Brave sorelle Rodriguez, ora però fate pace”. Un intervento inusuale. Difficilmente si vede una conduttrice gettarsi a capofitto in una dichiarazione gossippara di questo tipo. E come hanno reagito Belen e Cecilia?

Le due Rodriguez, almeno pubblicamente, hanno ignorato l’intervento della conduttrice. Nessuna reazione. Non una novità, d’altra parte. Da quando si rincorrono voci relative alla rottura dei loro rapporti, hanno sempre mantenuto massimo riserbo sulla questione. Cecilia non ha mai aperto bocca. Belen ha fatto un’eccezione poche settimane fa, quando, intervistata da Chi Magazine, ha spiegato che con la sorella litiga spessissimo e che fa sempre pace. Altrimenti detto ha provato a sminuire la faccenda. Non un buon segno.

Cecilia, invece, si è guardata bene dal dire che non è accaduto alcunché. Se ne è stata zitta zitta, preferendo non pronunciarsi. In tutto ciò, il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che tra le Rodriguez sono accaduti “fatti gravissimi”. Sempre secondo lo scrittore, Belen avrebbe tentato di recente di riavvicinarsi a Cecilia, ma avrebbe trovato un muro. A breve quest’ultima partorirà la sua prima figlia, Clara Isabel. Chissà che il lieto evento non generi un virtuoso effetto a catena, facendo sbocciare la pace.