Belen e Cecilia, quale sorella ha tentato di tutto per fare pace venendo respinta

In casa Rodriguez la tensione continuerebbe a essere altissima. Lo afferma il giornalista Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter, nella rubrica ‘Chicchi di gossip’, aggiorna sulla situazione tra le due sorelle, raccontando che sarebbero ancora molto distanti. Lo scrittore parla di “fatti gravissimi”. Non solo: secondo le informazioni in suo possesso, sarebbe Cecilia a non volerne più sapere nulla in questo momento della sorella maggiore che, di recente, avrebbe tentato un riavvicinamento, senza però ottenere l’esito sperato.

Gabriele Parpiglia aggiorna sulla rottura tra le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez

“Cecilia non vuole saperne di sua sorella. Nell’ultimo periodo Belen ha tentato nuovamente in tutti i modi di riavvicinarsi a Cecilia, che è in dolce attesa, trovando però un muro ancora invalicabile”. Così Parpiglia che aggiunge che “nemmeno il compleanno di Luna Marì, nipote di Cecilia, ha attenuato la tensione”. In effetti, pochi giorni fa, il frutto d’amore della conduttrice argentina e Antonino Spinalbese ha spento le candeline, tagliando il traguardo dei 4 anni. Mamma e papà le hanno organizzato una festicciola in Sardegna con i parenti e i suoi amichetti. Cecilia e il marito Ignazio Moser pare che non vi abbiano partecipato. Sui social, però, hanno fatto dei teneri auguri alla bimba. Ma Belen non è stata in alcun modo menzionata e calcolata.

Parpiglia ribadisce che sarebbero accaduti “fatti gravissimi” tra le due sorelle a tal punto che preferisce non rivelarli. Il loro rapporto si sarebbe iniziato a incrinare inesorabilmente lo scorso aprile. Da allora non si sono più viste assieme. Un fatto molto strano, visto che da sempre le due Rodriguez sono unitissime. Resta da scoprire quali sarebbero i “fatti gravissimi” di cui parla il giornalista.

“Tra loro è calato il gelo, lei tema che Ignazio possa tradire sua sorella“, scrive invece il magazine Nuovo, affermando che nella rottura tra le due sorelle c’entrerebbe Moser. In realtà tale voce sarebbe infondata e i motivi del gelo siderale sarebbero da ricercare altrove. Quel che pare certo è che qualcosa si sia rotto. Cecilia, come è noto, è incinta. Partorirà tra poche settimane. Lei e il marito aspettano una bimba che sarà chiamata Clara Isabel. La speranza della famiglia Rodriguez è che il lieto evento possa portare anche la pace, vale a dire alla ri-unione tra le due sorelle.

Nel frattempo le dirette interessate tengono le bocche cucite. Anche Ignazio Moser, più volte tirato in ballo nella faccenda, non spiaccica una parola. In realtà Belen qualcosina lo ha detto nelle scorse settimane. Intervistata da Chi, ha dichiarato che con Cecilia litiga spesso e che fa sempre pace. Altrimenti detto, ha tentato di minimizzare il tutto conversando con la stampa. Pare però che ci sia ben poco da minimizzare.