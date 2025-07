Belen e Cecilia: I genitori in difficoltà e il motivo scatenante della lite

Belen e Cecilia Rodriguez sono ancora in lite. Le due sorelle non si parlano da tempo e il motivo della discussione pare essere qualcosa di estremamente complesso. Se in un primo momento si era pensato che le due avrebbero fatto presto la pace, oggi l’idea di una riconciliazione è assolutamente lontana. Tanto che le sorelle Rodriguez vivono due estati in parallelo senza mai incontrarsi. Ma qualcuno deve barcamenarsi in questa assurda situazione. Stiamo parlando dei genitori di Cecilia e Belen: Gustavo e Veronica Rodriguez. I due cercano di non fare torto a nessuno e quindi suddividono il loro tempo tra le due ragazze. Se prima gli eventi di famiglia erano all’ordine del giorno, oggi mamma e papà Rodriguez saltano di casa in casa per cercare di passare più tempo possibile con le loro figlie.

Così assistiamo ad una foto insieme a Cecilia mentre trascorrono delle ore di vacanza lungo il mare della Toscana. Poi li vediamo insieme a Belen, in Sardegna, a festeggiare il compleanno della nipotina Luna Marì. E’ apprezzabile il loro modo non invadente di agire e il tentativo di essere più paritari possibili. Ma certamente non deve essere facile per dei genitori vedere le proprie figlie, un tempo così unite, oggi non avere più alcun tipo di contatto. E mentre Cecilia si gode i mesi della gravidanza e aspetta con gioia l’arrivo della piccola Clara Isabel, Belen resta al centro delle attenzioni mediatiche.

Fabrizio Corona svela i tradimenti di De Martino e Belen reagisce così…

Nella puntata di Falsissimo dove Fabrizio Corona ha svelato il possibile tradimento di Raoul Bova, ha raccontato anche di alcuni (ormai noti) vizi di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano, infatti, è molto affascinato dal gentil sesso. Così tra le sue conquiste passate pare possa esserci anche Antonella Fiordelisi, con cui Stefano potrebbe aver tradito Belen (Tradimenti a Belen di De Martino, Corona ne svela uno: il nome della vip). La showgirl argentina non ha commentato le esternazioni di Corona ma è molto probabile che lui l’avesse già informata a telecamere spente. Visto il loro rapporto speciale.

La lista dei presunti tradimenti di Stefano De Martino aumenta e la showgirl non può fare altro che prenderne atto. Ma l’atteggiamento del suo ex marito potrebbe averla spinta a mettere in guardia la sorella dal compagno Ignazio Moser. Sono girate voci, in passato, sulle possibili “scappatelle” di Moser. Al punto tale che per un lungo periodo la coppia si prese persino una pausa. Forse l’atteggiamento di Ignazio ha spinto Belen a proteggere Cecilia. Un atteggiamento che, però, non è stato gradito dalla piccola di casa Rodriguez. Le nostre sono solo supposizioni su quale possa essere la causa scatenante del litigio tra le due sorelle. Ma certamente la “scottatura” che Belen ha ricevuto da Stefano non sarà facile da dimenticare.