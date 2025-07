Tradimenti a Belen di De Martino, Corona ne svela uno: il nome della vip

Fabrizio Corona in vena di scoop. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una nuova esplosiva puntata del suo podcast ‘Falsissimo’. E, come nel suo stile, ha fatto rivelazioni roboanti; è opportuno sottolineare che non sempre la versione dell’ex re dei paparazzi si rivela perfettamente aderente alla realtà, una premessa per dire che quanto ha esternato è bene prenderlo con le pinze. Una delle sue ‘bombe’ gossippare ha tirato in ballo Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Corona ha fatto il nome di una delle donne vip con la quale il conduttore avrebbe tradito l’allora moglie.

In una mitologica intervista rilasciata oltre un anno e mezzo fa a Domenica In, Belen dichiarò in mondovisione che l’ex marito l’aveva tradita con svariate donne. Stefano si guadò bene dallo smentire la showgirl. Evidentemente pensò che sarebbe stato meglio tacere per non aggravare la sua posizione. Allora si scatenò il gossip. In particolare si scatenò la caccia alle amanti del conduttore campano. Ora Corona riferisce che una delle donne con cui De Martino avrebbe messo le corna a Belen è Antonella Fiordelisi, influencer salernitana nonché ex concorrente discussa del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto sostenuto dall’ex re dei paparazzi, il primo approccio tra l’aitante campano e l’influencer avvenne nella chat privata di Instagram:

“La nostra Antonella Fiordelisi oggi è fidanzata con un mio grande amico. Lei ha un profilo Instagram top, devastante, è seguita da milioni di follower, mostra un fisico incredibile, in costume e negli anni è stata contattata da moltissimi personaggi famosi, le persone più importanti e conosciute. Guardate che molti calciatori famosissimi hanno scritto ad Antonella, tipo Cristiano Ronaldo, con cui però non è mai andata. Non solo sportivi, le ha scritto anche Stefano De Martino, con cui è andata, mentre lui stava con Belen. Questa è una notizia che ha scatenato una lite furiosa tra Stefano e Belen, perché lei l’ha saputo e si è incavolata moltissimo. Parlo del periodo in cui lei ha scoperto che Stefano l’aveva tradita con diverse persone”.

Dunque Corona, che conosce sia Fiordelisi sia Belen (con quest’ultima è molto amico), afferma che la Rodriguez si sarebbe infuriata con l’allora marito dopo aver scoperto la presunta scappatella. La voce che vorrebbe che Stefano e l’influencer salernitana avrebbero avuto una tresca non è nuovissima. Ne parlarono un annetto fa anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica e Dagospia. Quando trapelò l’indiscrezione, intervenne in prima persona la stessa Fiordelisi che digitò il seguente tweet: “Leggo gossip beceri, ma voglio chiarire. Io non sono mai stata con uomini impegnati, quindi per queste accuse false ci penseranno i miei legali“.

Qualche giorno dopo l’ex gieffina vip smentì di essere stata con De Martino, ribadendo di non aver mai intrattenuto relazioni con uomini impegnati. Inoltre aggiunse di aver incontrato il conduttore nel 2021, precisando che era il periodo in cui Belen faceva coppia con Antonino Spinalbese. “Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto“, concludeva Fiordelisi.

Si è anche sussurrato che Belen, credendo che De Martino l’avesse tradita con appunto la Fiordelisi, inviò a quest’ultima un messaggio vocale infuocato. Riassumendo, secondo lo scoop firmato da Corona, l’ex gieffina avrebbe avuto un legame intimo con il conduttore mentre era sposato. La diretta interessata ha invece sempre sostenuto che tale dinamica non si sarebbe mai verificata.