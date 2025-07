Corona contro Temptation, Barbara d’Urso gli scrive: ecco la chat privata

Fabrizio Corona torna prepotentemente a essere protagonista della cronaca rosa italiana. Nelle scorse ore ha pubblicato una nuova puntata del suo podcast ‘Falsissimo‘. E ha messo sul fuoco una montagna di carne. Diverse le ‘bombe’ che ha sganciato. In diversi passaggi si è soffermato sui meccanismi di Temptation Island, sostenendo che gli autori fomentino in modo non del tutto equo i concorrenti a mettersi in gioco. Per sostenere la sua tesi ha parlato con alcune persone che hanno preso parte al reality, tra cui Perla Vatiero, Lino Giuliano e l’attuale tentatrice Eva Giusti. Dopo le rivelazioni fatte, Corona avrebbe ricevuto un messaggio piuttosto sorprendente. Da chi? Da Barbara d’Urso.

La chat con Barbara d’Urso pubblicata da Fabrizio Corona

L’imprenditore milanese ha postato tra le sue storie Instagram una parte della chat intrattenuta con la conduttrice campana. “Grazie”, ha digitato d’Urso. “È la pura e semplice verità, tornerà il tuo momento”, la risposta di Corona. “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo”, ha concluso l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Non è chiaro a che cosa abbia fatto riferimento la conversazione. Pare però ovvio che sia qualcosa inerente alla puntata di ‘Falsissimo’ in cui, senza troppo girarci attorno, Corona ha attaccato il modus operandi della trasmissione prodotta da Maria De Filippi, accusando Temptation Island di aizzare dinamiche tossiche tra i fidanzati.

Corona, sempre nell’ultima puntata di ‘Falsissimo’, ha anche sostenuto che Raoul Bova ha avuto una relazione clandestina con una giovane influencer mentre stava con Rocio Munoz Morales (i due attori pare certo che si siano lasciati di recente). L’attore lo ha diffidato attraverso i suoi legali dal divulgare contenuti sul suo conto. L’ex re dei paparazzi ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Tornando alla chat con la d’Urso, difficile pensare che la conduttrice abbia scritto all’ex re dei paparazzi per commentare la vicenda del divo. Più probabile che abbiano discusso di alcune dinamiche relative alla politica editoriale di Mediaset.

Per il momento la Fascino, ossia la società di produzione di Maria De Filippi che confeziona il reality delle tentazioni, non ha rilasciato dichiarazioni su quanto esternato da Corona. Non è detto che non possa tentare di intraprendere azioni legali in futuro.