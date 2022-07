Cecilia Rodriguez e i problemi con la madre di Ignazio Moser

Continua a far chiacchierare il divorzio tra Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio. La coppia è scoppiata dopo oltre 40 anni insieme e tre figli. Una notizia che ha fatto davvero scalpore soprattutto perché i due si sono mostrati sempre uniti e affiatati. A quanto pare, però, col tempo si sarebbero allontanati parecchio fino a decidere di dividere le loro strade. Secondo alcune voci Cecilia Rodriguez avrebbe avuto un ruolo nell’addio tra i suoceri.

La madre di Ignazio Moser è sempre stata una donna discreta e riservata, che non ama le luci della ribalta e della notorietà. Stando ad alcune testimonianze raccolte dal settimanale Di Più Carla Merz non avrebbe mai apprezzato la scelta del suo terzogenito di entrare nel mondo dello spettacolo. “Quando Ignazio è entrato al Grande Fratello Vip Moser e la moglie hanno iniziato a litigare”, avrebbero raccontato alcuni amici dell’ex coppia.

Dopo una breve carriera nel ciclismo Ignazio sembrava destinato a diventare l’erede dell’impero vinicolo di famiglia salvo poi mollare tutto per entrare nel 2017 nella Casa più spiata d’Italia. Qui, com’è noto, ha fatto scalpore per via della sua relazione con Cecilia Rodriguez, all’epoca fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. Un clamore mediatico che non sarebbe proprio andato giù a Carla.

Non solo: la signora Merz non avrebbe mai accettato la presenza della sorella di Belen nella sua famiglia. “A differenza di Francesco, Carla non si è mai fatta scattare una foto con Cecilia”, avrebbero giurato diverse fonti. E in effetti è difficile trovare sui social network immagini della Rodriguez con la suocera…

Secondo le indiscrezioni la Merz non avrebbe gradito neppure l’invadenza del clan Rodriguez, spesso ospiti in Trentino. Presenze non gradite a Carla, che avrebbe prima preso le distanze dai parenti di Cecilia e poi dal marito, che invece ha subito accolto a braccia aperte la modella e imprenditrice argentina.

Ottenuto il divorzio, Francesco Moser e Carla Merz vivono in due case separate: lui a Palù di Giovo, lei a Trento con la figlia Francesca. Lo sportivo ha assicurato che con l’ex moglie non c’è alcun astio o rancore e che la rottura è avvenuta in maniera pacifica.

Nessun commento da parte di Cecilia Rodriguez o Ignazio Moser, che hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. L’ex gieffino ha precisato di voler rispettare la volontà della sua famiglia e per questo ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli.