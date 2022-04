Cecilia Rodriguez di nuovo vittima dei ladri, parla lei: “Ancora una volta”

Cecilia Rodriguez ancora vittima dei ladri! Stasera sarà in studio all’Isola dei Famosi 2022 per supportare suo fratello e suo padre. Jeremias e Gustavo Rodriguez cominciano ad avere dei nemici sulla Playa: i caratteri di tutti i naufraghi stanno venendo fuori col passare delle settimane e i Rodriguez sembrano non godere di particolare simpatia al momento nel gruppo. Cecilia sarà pronta a difenderli e a supportarli, ma forse non arriverà in puntata con la mente completamente libera da ogni pensiero. Su Instagram infatti ha rivelato di aver di nuovo subito un furto.

La sorella di Belen non è entrata nei dettagli di quanto le è successo. I fan però hanno notato che ieri Chechu non è stata molto presente su Instagram, salvo ricomparire oggi, prima sul profilo di Ignazio Moser e poi sul suo. Ignazio l’ha ripresa mentre sistemava la nuova stanza armadio, poi Cecilia è uscita di casa per raggiungere gli studi dell’Isola e ha parlato ai follower.

Prima ha detto di essere viva e che avrebbe raccontato a breve cosa le è successo. Una volta salita in macchina Cecilia Rodriguez ha parlato del furto. Non ha usato molte parole, è stata anzi abbastanza concisa: “Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta”. A questo punto ha fatto delle smorfie con la faccia per far capire quanto fosse stufa di tutto questo. Prima di terminare il video ha chiosato così: “Non ho niente da dire”.

Non è la prima volta che i Rodriguez subiscono furti. Qualche mese fa c’è stato un tentativo di furto nel negozio delle sorelle Rodriguez, un furto sventato però da papà Gustavo che ha recuperato la refurtiva. A febbraio 2021 invece ci sono stati ladri in casa di Cecilia e Ignazio. In quella occasione è stato Moser a spiegare tutto sui social, scagliandosi contro i ladri e riservando loro auguri particolari. Per questo Cecilia ha detto “ancora una volta”, perché non è la prima, purtroppo. Non ha specificato però se il furto è avvenuto in casa o al negozio. Sarà ancora una volta Ignazio a rivelare dettagli in più? Per il momento lui non ha ancora parlato sui social dell’accaduto.