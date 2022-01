Belen e Cecilia Rodriguez, tentato furto: parla la compagna di Moser

Cecilia Rodriguez, sorella e socia in affari di Belen, ha raccontato sui social di aver subito un tentativo di furto nel negozio di famiglia, il Sister’s Market, situato a Milano. Secondo la testimonianza di “Chechu” alcuni ragazzi hanno provato a rubare delle calzature in vendita nella boutique. Ecco i dettagli della faccenda e chi ha fermato i ladri.

Il Sister’s Market è un pop-up store solidale che si trova in Corso Ticinese a Milano, aperto a dicembre 2021 da Belen e la sorella Cecilia. A solo un mese dall’avvio del negozio la fidanzata di Ignazio Moser ha raccontato ai suoi followers di aver avuto a che fare con dei ladri. A quanto pare dei ragazzi hanno provato a sgattaiolare via dal negozio con delle calzature addosso senza pagarle. Per fortuna, come ha sottolineato Cecilia, lo store è dotato di telecamere. In ogni caso colui che ha risolto la faccenda è stato Gustavo, il padre dei Rodriguez. Quest’ultimo avrebbe “educatamente” acciuffato i malintenzionati, che stavano camminando indisturbati per strada facendo finta di niente, riuscendo a farsi restituire le scarpe. “Il nostro supereroe” ha scritto Cecilia, pubblicando una foto nel padre.

Cecilia Rodriguez, furto in casa: presi i ladri

Cecilia, nel raccontare l’episodio, si è mostrata affranta e ha menzionato un simile avvenimento, ben più grave, che le è successo: il furto nell’abitazione che condivide con Ignazio Moser. Questa, situata in zona Brera a Milano, è stata svaligiata nel febbraio del 2021. In quell’occasione “Chechu” ha scelto di non commentare l’accaduto sui social. Moser, invece, ha agito diversamente, sfogandosi con i suoi followers. “Nacho” ha chiamato i ladri “scarti della società” e ha augurato loro di “spendere la refurtiva in medicine”. A quanto pare dal nido d’amore della coppia sono stati trafugati molti beni di valore.

Proprio nella giornata di ieri, 26 gennaio 2022, molti giornali hanno riportato la notizia della cattura da parte delle forze dell’ordine della banda responsabile di vari furti domestici. Tra essi ci sarebbe anche quello in casa Rodriguez-Moser. La banda di ladri, uno dei quali sarebbe molto riconoscibile in quanto fortemente somigliante a Tiziano Ferro, avrebbe rubato in molte case di lusso nella zona di Milano tra settembre 2020 e febbraio 2021.

“Chechu” ha voluto precisare di non avere ricevuto nessuna chiamata da parte di carabinieri o polizia. La 31enne ha chiesto ai suoi followers un consiglio su come agire, anche per capire se sarà possibile avere indietro almeno una parte della refurtiva.