Cecilia e Ignazio lavoreranno insieme in un programma tv

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano in tv insieme

A due anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a tornare in tv insieme. Nessuna intervista o ospitata ma un vero e proprio programma tv di cui Cecilia e Ignazio saranno protagonisti. Forse pure per questo il figlio di Francesco Moser ha rifiutato la proposta di partecipare a Pechino Express col cugino. Un modo anche per non allontanarsi da Checu: la sorella di Belen e lo sportivo sono molto legati e passano parecchio tempo tete-a-tete. Non a caso dopo la fine del reality show di Canale 5 hanno subito scelto di andare a convivere a Milano, cambiando così drasticamente le loro vite. Una decisione che, col senno di poi, si è rivelata più giusta che mai.

Le ultime dichiarazioni di Cecilia Rodriguz e Ignazio Moser

“Molto probabilmente ci affideranno un programma tv insieme e non vediamo l’ora di poter realizzare questo progetto. Più di questo non possiamo rivelare. Seguiteci e lo saprete presto”, hanno fatto sapere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al settimanale Novella 2000. Dunque, per il momento non ci è dato sapere di più ma se il progetto andrà in porto sarà una grande soddisfazione per la modella argentina, che qualche mese fa si era lamentata dello scarso spazio che c’è sul piccolo schermo per le giovani leve.

Cecilia e Ignazio in tv: no matrimonio no figli (per ora)

In attesa di sapere di più sulla nuova trasmissione di Cecilia e Ignazio, i due hanno già chiarito che per ora non intendono sposarsi o allargare la famiglia. “Ci stiamo godendo il nostro fidanzamento e siamo felici così”, hanno assicurato.