Cecilia e Ignazio a Temptation Island Vip? La decisione della coppia

Coppie Temptation Island Vip: ci saranno Cecilia e Ignazio?

Ci risiamo: puntuale come ogni anno vengono tirati in ballo i nomi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per Temptation Island Vip. Da quando la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser hanno cominciato ad amarsi nella Casa del Grande Fratello Vip non si fa che parlare di una loro eventuale partecipazione al villaggio delle tentazioni. Usciti dalla Casa di Cinecittà Cecilia e Ignazio non hanno più “lavorato” insieme in televisione: hanno concesso solo delle interviste di coppia a diverse trasmissioni. Ebbene, anche quest’anno i fan dell’argentina e dello sportivo rimarranno a bocca asciutta: Ignazio e Cecilia non hanno alcuna intenzione di mettere in crisi il loro rapporto, che procede a gonfie vele con tanto di convivenza a Milano. I due sono inseparabili e sognano di creare presto una famiglia ma non vogliono rovinare la loro relazione in un contesto difficile qual è, per l’appunto, il format prodotto da Maria De Filippi.

Cecilia Rodriguez dice basta ai reality show in tv

“Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona. La mia è una risposta seria perché quel programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non l’avesse capito, è una cosa seria”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez in un’intervista concessa al settimanale Chi. Non solo: la 29 è stanca di partecipare a reality show, dopo l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. “In tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Aspetto la mia opportunità, perché so che arriverà”, ha aggiunto la modella e imprenditrice sud americana.

Cecilia e Ignazio usano il vibratore: la confessione

Nell’intervista di coppia concessa a Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 giugno, Cecilia e Ignazio non hanno nascosto di fare uso di un vibratore nei loro momenti di intimità. “Non c’è niente di male. Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia”, hanno detto all’unisono la Rodriguez e Moser.