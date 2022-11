Piccolo incidente stradale per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno raccontato l’accaduto attraverso i loro ufficiali profili Instagram. La sorella di Belen si ritiene in questo momento fortunata, perché poteva accadere qualcosa di grave. Lei stessa si è detta convinta che tutti coloro che si trovavano in auto in quel momento hanno un angelo custode che li ha protetti. In macchina presente anche Marco Fantini, in viaggio con loro sull’Autostrada A4 Verona. L’ex tronista di Uomini e Donne e Ignazio hanno sfilato insieme per Intimissimi e hanno condiviso anche questa brutta esperienza in auto.

Il primo a parlare di quanto accaduto è stato il giovane Moser, che ha girato un breve video per il social network che ritrae tutti loro in auto. Nel frattempo, l’ex concorrente del GF Vip 2 ha spiegato quanto accaduto, ironizzando anche sulla situazione. Ignazio dopo il grande spavento prende il tutto con il sorriso perché fortunatamente nessuno si è fatto male.

“La giornata è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un ping pong su guardrail furgone guardrail furgone guardrail. Anche stavolta è andata”

Subito dopo, anche Cecilia Rodriguez ha condiviso con i suoi follower l’esperienza vissuta con questo piccolo incidente in auto. “È andata, ma stiamo tutti bene”, ha scritto inizialmente la showgirl argentina. Dopo di che, arrivati finalmente sul posto, Cecilia ha pubblicato su Instagram un video con cui ha rivelato ulteriori dettagli.

“Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente… Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata”

Intanto, Marco Fantini ha condiviso qualche immagine dell’auto su cui hanno viaggiato inserendo il brano di Jovanotti, Ragazzo Fortunato. “Inizio di giornata al top”, ha scritto il marito di Beatrice Valli. Dopo di che ha informato i suoi follower che avevano appena cambiato auto dopo il piccolo incidente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser verso il matrimonio

Questo è comunque un periodo felice per Cecilia e Ignazio, che presto convoleranno a nozze. Moser ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio alla bella Rodriguez, che ovviamente ha accettato. Non si sa, al momento, quando si sposeranno Cecilia e Ignazio. Nel frattempo, a commentare la lieta notizia ci ha pensato ovviamente Belen.

Ignazio e Cecilia non hanno mai nascosto la loro intenzione di allargare famiglia e di diventare marito e moglie. Sembra che questo sogno per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2 si stia proprio per avverare!