La tanto attesa proposta di matrimonio è arrivata: Ignazio Moser, lungo la giornata dell’1 novembre 2022, ha chiesto in sposa Cecilia Rodriguez. Per l’evento ha optato per un hotel extra lusso in Alto Adige. Inutile dire che la modella argentina ha detto “Sì”. D’altra parte è da tempo che l’influnecer dice di voler convolare a nozze. Mancava soltanto che il fidanzato si decidesse. Alla fine si è deciso e quindi, ora, non resta i fiori d’arancio. Belen Rodriguez, non appena si è diffusa la notizia, ha scritto alla sorella e al suo futuro marito, dandogli dei saggi consigli per quel che riguarda l’organizzazione del matrimonio.

“Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi”, ha commentato la timoniera de Le Iene, ripostando il video della zuccherosa proposta di nozze che Cecilia e Ignazio hanno spalmato sui loro profili social. Dopodiché la showgirl ha sconsigliato ai due piccioncini di unirsi in piena estate oltre a rivendicare simpaticamente il ruolo di testimone: “Evitate di farlo a luglio che si crepa. Io voglio essere la testimone e lanciare petali! Grazie!”.

Non c’è dubbio che Belen, nel giorno del matrimonio, sarà molto vicina a Cecilia. Come è noto le due sorelle hanno un rapporto molto stretto. Lo stesso vale per il legame che le unisce al fratello Jeremias e ai genitori, Gustavo e Veronica.

Cecilia Rodriguez e quella voglia di matrimonio e figli

Tornando alla scelta di sposarsi, era da tempo che ‘Cechu’ attendeva che Moser la chiedesse in sposa. Così come è da tempo che va dicendo di essere pronta a diventare madre. Ignazio sui due temi ha sempre frenato, affermando che prima di mettere su famiglia e di sposarsi avrebbe voluto sistemarsi dal punto di vista professionale. Ebbene pare che lo abbia fatto, visto che ha deciso di portare all’altare l’amata. Adesso non rimane che soddisfare l’ultimo desiderio dell’argentina: un bel bebè.

A proposito della questione gravidanza: di recente, per l’ennesima volta, il gossip del Bel Paese ha sussurrato di un presunto pancino in riferimento alla Rodriguez ‘minore’. Matrimonio e dolce attesa in un colpo solo? Pare di no. Chi Magazine, circa una settimana fa, ha smentito che la modella sia incinta.