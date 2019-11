Cecilia e Belen, la ‘fuga’ delle sorelle Rodriguez: ecco dove sono volate

Cecilia e Belen, le sorelle Rodriguez in viaggio insieme. Ecco dove sono volate questa volta

È da poco ritornata dal Marocco, dove ci è stata insieme al fidanzato Ignazio, ma Cecilia è già dovuta ripartire insieme a Belen. Le sorelle Rodriguez proprio poche ore fa hanno lasciato l’Italia per motivi, non di piacere, ma lavorativi. Prima di salutare i loro cari, però, le due hanno partecipato ad una bella festa. Ieri, infatti, Jeremias ha compiuto gli anni (31) e li ha celebrati insieme alla sua famiglia con una bella cena al ristorante. L’ex concorrente del Grande Fratello ha festeggiato il suo compleanno circondato dagli affetti più cari, tra cui gli amici, i suoi genitori e le sue sorelle con i rispettivi compagni. Dunque quella di ieri è stata per le Rodriguez una giornata ricca di allegria ed amore anche perché, come sicuramente saprete, loro sono molto legate a Jeremias. La grande unione dei tre fratelli si è vista ancor di più durante il reality di Cinecittà. Indimenticabile è il grande abbraccio che i tre si scambiarono quando Belen, fece una sorpresa, ed entrò nella Casa.

Belen e Cecilia sbarcano a Tenerife, intanto Stefano ed Ignazio…

Comunque sia, dopo essersi concesse una serata di gioia con amici e famigliari, Belen e Cecilia hanno fatto le valige e questo pomeriggio sono partite! Qual è la loro meta? Beh, le due inizialmente l’hanno voluta tenere in segreto ma poco fa è stata proprio Cecilia a rivelarla. Le due sorelle sono volate a Tenerife! E lì, tra i paesaggi paradisiaci che offre la stupenda isola spagnola probabilmente poseranno per uno shooting per il loro brand modaiolo Me Fui. Intanto, Stefano De Martino ed Ignazio Moser sono rimasti in Italia. E se il primo, che ieri ha concluso con Stasera tutto è possibile, si dedica alla musica e al ballo; il secondo continua con la sua carriera da modello, Cecilia già sente la sua mancanza.

Cecilia Rodriguez e il grande amore con Ignazio Moser

Eh già, perché il Moser e la dolce Rodriguez sono legati da un amore molto forte. I due si sono conosciuti proprio sotto il tetto della Casa del Grande Fratello e la loro relazione dura ormai da ben due anni. E per festeggiare il suo secondo anniversario, la coppia si è regalata un bel viaggio in Marocco.