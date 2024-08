C’è posta per te, Mirko Brunetti diventa postino? Il rumor fa parlare

C’è un’indiscrezione che sta facendo il giro del web in queste ore: Mirko Brunetti potrebbe diventare un postino di C’è posta per te. Non si sa se questo rumor corrisponda alla verità oppure no. Per il momento, infatti, si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze. Allo stesso tempo, questo rumor non è di certo da scartare o da non tenere in considerazione. In quanto, effettivamente, il futuro in televisione di Mirko potrebbe davvero continuare, questa volta come postino. A parlare di questa indiscrezione ci pensa anche Deianira Marzano. L’esperta di gossip commenta con un pensiero condiviso da molti telespettatori.

Facendo il punto della situazione, di recente si è chiusa definitivamente la relazione di Perla Vatiero e Mirko Brunetti. A dare l’annuncio di rottura ci hanno pensato i due diretti interessati, tramite i loro profili social. Inutile dire che la notizia ha decisamente sconvolto i loro fan, che con passione hanno seguito la loro storia in TV da Temptation Island 2023 al Grande Fratello. Alla fine, dopo i tentennamenti che hanno annoiato e infastidito gran parte del pubblico di Canale 5, nel reality show condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di tornare insieme. Addirittura Perla, tramite questa storia, è riuscita a vincere il GF.

Ma ecco che nell’estate la relazione è giunta al capolinea, sembra ormai definitivamente. E mentre c’è chi spera di rivederli tornare insieme, ecco che arriva l’indiscrezione che vede Mirko a C’è posta per te come postino. Si tratterebbe, per lui, di un’altra occasione di stare per stare in televisione in un programma molto amato dal pubblico di Canale 5. Non è sarebbe la prima volta che Maria De Filippi decide di inserire nella sua trasmissione della prima serata del sabato un volto di un altro suo show.

Infatti, tra i postini ci sono Gianfranco Apicerni, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi, ex volti di Uomini e Donne. Inoltre, per C’è posta per te – sebbene non ne abbia bisogno, visti gli ottimi risultati che da sempre raggiunge – sarebbe un bel colpaccio. Tanti fan di Mirko sarebbero curiosi di vederlo nel ruolo di postino. Questo rumor ha iniziato a circolare su Twitter il rumor che lo vede in queste vesti nella prossima edizione del programma.

Sarà davvero così? Deianira Marzano riceve una nuova segnalazione su Brunetti, beccato da un fan alla sagra del peperoncino di Rieti, con suo fratello e sua cognata. “Se fosse vero che potrebbe fare il postino a C’è posta per te io ce lo vedo”, scrive l’esperta di gossip.

Intanto, si vocifera che Mirko avrebbe sostenuto, secondo quanto riporta Novella 2000, il provino per Uomini e Donne. Pare che Maria De Filippi non abbia apprezzato questa sua mossa e, intanto, ha piazzato sul Trono un altro volto della scorsa edizione di Temptation Island, Francesca Sorrentino.