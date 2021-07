C’è Posta Per Te: Maria De Filippi chiama Meghan Markle? Il colpaccio

Si sta godendo il meritato riposo Maria De Filippi dopo una stagione televisiva ricca di impegni al timone dei suoi programmi. Dopo aver partecipato ai funerali di Raffaella Carrà, la conduttrice ha staccato la spina per una breve vacanza al mare. Solo pochi giorni di relax per una stacanovista come lei, ma senza mai allontanarsi troppo dal lavoro tra il montaggio dell’attuale edizione di Temptation Island e le registrazioni iniziate di Tu Si Que Vales. Tra qualche settimana Maria De Filippi inizierà anche le registrazioni di C’è Posta Per Te. Queste proseguiranno per tutto il restante anno e i primi mesi del 2022. Il volto Mediaset ha sempre ammesso che tra tutte le trasmissioni che conduce C’è Posta Per Te è quello che preferisce e più la impegna in prima persona. La scelta delle storie è sua perchè si misura con quello che non conosce, con l’imprevisto di chi arriva ad aprire o rifiuta la busta.

Il programma, campione di incassi auditel dei sabati invernali di Canale 5, tornerà a gennaio 2022 con la venticinquesima stagione. Ci sono molti mesi ancora per rivedere in onda le vicende di persone comuni che decidono di raccontarsi in televisione. Come sempre il programma sarà un misto di ricongiungimenti, tentativi di recuperare un amore finito, scherzi che strapperanno un sorriso ma anche sorprese commoventi con personaggi famosi.

Secondo Chi, tra gli ospiti vip della prossima edizione potrebbe esserci un ex membro della famiglia reale d’Inghilterra: Meghan Markle a C’è Posta Per Te? Sarebbe davvero un bel colpaccio per Maria De Filippi, per Mediaset e per la tv italiana in generale. Vedremo se questa indiscrezione lanciata dalla rivista di Alfonso Signorini troverà conferma o meno.

C’è Posta Per Te anticipazioni: Maria De Filippi punta tutto su Giulia Stabile

Giulia Stabile è entrata nel cuore di Maria De Filippi. Dopo la vittoria ad Amici 20, la ballerina è stata chiamata dalla conduttrice a far parte temporaneamente di Tu Si Que Vales. Come è noto, Belen Rodriguez, da poco madre per la seconda volta, sarà assente alle prime registrazioni della nuova stagione del programma e rimpiazzata con Giulia.

Resta da capire se il suo ruolo sarà quello di annunciare gli ospiti insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Oltre a Tu Si Que Vales pare che la Stabile prenderà parte anche di una storia di C’è Posta Per Te insieme al fidanzato Sangiovanni.