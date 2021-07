Tu Si Que Vales al via, registrazioni iniziate: Belen sostituita?

Iniziate le registrazioni di Tu Si Que Vales, il talent show dei sabati sera autunnali più seguito dagli italiani. La trasmissione è stata confermata in toto, come rivelato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. Nessun cambiamento in fatto di conduttori e giudici. Ritroveremo Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che annunceranno i nomi dei concorrenti che si esibiranno davanti ai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, quest’ultima volto rappresentante del giudizio popolare. Resta un punto interrogativo su Belen Rodriguez.

La gravidanza è ormai agli sgoccioli: la showgirl argentina a breve metterà al mondo la sua seconda figlia, Luna Maria. La compagna di Antonino Spinalbese ed ex moglie di Stefano De Martino come farà con le registrazioni di Tu Si Que Vales? Sarà sostituita o semplicemente non vi prenderà parte saltando, di conseguenza, le prime puntate? Ha tagliato già il traguardo della 36esima settimana di gravidanza; l’ex modella si è mostrata sui social in costume, mantenendo un filo conduttore con i suoi followers.

Oltre sulla Rodriguez, aleggia una certa incertezza su quando inizia Tu Si Que Vales 2021. Nel corso della presentazione dei palinsesti non è stata annunciata alcuna data di partenza per la nuova edizione, l’ottava per la precisione. Tuttavia, secondo indiscrezioni, ci sarebbero due date: la prima è quella del 18 settembre prossimo, che permetterebbe alla trasmissione di giocare d’anticipo sul diretto competitor Ballando con le Stelle e sfidando il progetto-evento affidato ad Amadeus ’60 ’70 ’80 in onda dall’Arena di Verona. Un’altra data, invece, sarebbe quella del 2 ottobre.

Tu Si Que Vales nuova edizione: triplo impegno per Gerry Scotti su Canale 5?

Sarà un’estate piena di lavoro per Gerry Scotti. Il noto conduttore, oltre a prendere parte alle nuove registrazioni di Tu Si Que Vales nelle vesti di giudice, sarà impegnato anche nella realizzazione delle nuove puntate di Caduta Libera. Il game della fascia preserale di Canale 5, infatti, tornerà in onda il 30 agosto prossimo al posto delle attuali repliche.

Nei primi mesi del 2021, invece, zio Gerry potrebbe diventare il nuovo volto della prima serata della domenica di Canale 5. L’intenzione dell’azienda è quella di riportare sul piccolo schermo La Domenica del Villaggio e a condurlo potrebbe essere proprio lui.