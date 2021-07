Belen Rodriguez ha già partorito? Le mosse dei familiari: la situazione

La modella si è eclissata dai social (pubblica post per sponsorizzazioni o con foto vecchie): come stanno le cose

Belén Rodriguez si è eclissata dai social negli ultimi giorni. In realtà i suoi profili sono ancora attivi ma soltanto con la pubblicazione di post di sponsorizzazione o in cui lei non si mostra. Per questo c’è chi crede che la modella argentina, che aspetta una figlia dal compagno Antonino Spinalbese, si sia già recata in ospedale per terminare la gravidanza. C’è anche chi si è spinto un poco più in là, pensando che abbia già partorito. Ma davvero ci sarebbe la possibilità che abbia dato alla luce Luna Marie?

La risposta è no: Belen è alla 35esima settimana di dolce attesa ma con ogni probabilità non ha ancora messo al monda la figlia. A provarlo sono i movimenti dei suoi familiari più stretti. Fanpage ha ricostruito le ultime ‘mosse’ di Cecilia Rodriguez, Jeremias (rispettivamente sorella e fratello di ‘Belu’) e dei genitori della sudamericana, Veronica e Gustavo.

L’intera famiglia al momento è impegnata in un fine settimana in barca, godendosi il sole di luglio e il relax offerto dal mare cristallino delle Isole Eolie. Cecilia e Jeremias, inseparabili dalle loro dolci metà – Ignazio Moser e Deborah Togni (con loro ci sono anche Andrea Damante ed Elisa Visari) -, nelle scorse ore hanno fatto tappa a Catania per rinfrescarsi con granita e brioche. Poi sono salpati nuovamente, raggiungendo Lipari e Panarea.

Cecilia, che da poco ha riaccolto tra le sue braccia Ignazio, fresco di avventura in Honduras all’Isola dei Famosi, ha anche speso un pensiero per la nipotina che verrà. “Aspettando Luna”, ha scritto su Instagram, con tanto di foto romantica in cui ha immortalato una suggestiva luna.

Veronica Cozzani, mamma di Belen, almeno da quel che mostra dai suoi profili social, non si trova nei pressi di un ospedale. Insomma, pare proprio che ci sia ancora qualche giorno d’attesa per Luna Marie.

Antonino Spinalbese invece è in ‘silenzio stampa’, ma questa non è una novità. Il compagno della modella argentina è da sempre riservatissimo e centellina i suoi interventi sulla sua vita privata. Certo da quando ha intrapreso la relazione con la Rodriguez non ha fatto mancare scatti mozzafiato e dediche al miele, ma non ha mai esagerato. Inoltre il giovane, che ha 11 anni in meno rispetto alla fidanzata, sembra che sia allergico alle riviste e alle sirene della tv.

Antonino, naturalmente ricercatissimo dal gossip da quando ha allacciato la love story con ‘Belu’, non è mai apparso sul piccolo schermo e solo una volta ha rilasciato delle dichiarazioni a una rivista. Le ha consegnate a Chi Magazine, esprimendo tutta la sua gioia per la dolce attesa e per l’amore provato per la showgirl.

Tornando alla gravidanza di Belen, è giunta alla 35esima settimana, a fronte della 36esima in cui nacque Santiago. Tradotto: il parto non è ancora avvenuto ma è imminente!