Luciana Littizzetto a C’è Posta per te. La comica torinese, non appena è sbarcata in studio, è stata un tornado. Immediatamente ha iniziato a scherzare con Maria De Filippi, prendendola in giro con affetto e goliardia. “Sei una gnocca al ragù, la Venere di Botticella. Vengo tutti gli anni come la befana. Ho portato un po’ di zucchero perché queste storie sono devastanti. Ma che tonica che sei, ma che dieta fai?”, ha scandito, innescando una marea di risate. Dopodiché sono stati svelati gli ospiti chiamati da ‘Lucianina’, vale a dire Tommaso Zorzi, Rudy Zerbi, Tommaso Zorzi, Alessia Marcuzzi e Alessandra Celentano. Il filo conduttore dei vip chiamati ad intervenire il fatto che tutti siano, anzi sarebbero, single.

“Ho saputo che siete single, tu Alessandra da quanto non…?”, ha chiesto la Littizzetto alla prof di Amici. “13 anni”, la replica di Alessandra, in riferimento al tempo relativo alla mancanza di rapporti intimi (le rivelazione l’ha fatta nei mesi scorsi a programma Belve, condotto da Francesca Fagnani). Battute anche su Alessia Marcuzzi, che è tornata single da qualche mese, dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi. Spazio poi a Tommaso Zorzi che per la prima volta in tv ha confermato la fine della relazione con Tommaso Stanzani. “Sì, io sono single, ma piace chi mi tiene testa”, ha spiegato l’influencer milanese.

Diversi telespettatori si sono riversati sui social. sorpresi dal fatto che Zorzi non sia più fidanzato con Stanzani. Anche Rudy Zerbi si è presentato in studio da single e la questione ha destato qualche perplessità. Motivo? Lo scorso dicembre, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva ammesso che il suo cuore era tornato a battere per una ‘lei’. Queste le parole che il docente di Amici confidò nel rotocalco di Canale Cinque:

“Ti dico una cosa. Dopo tre lunghi anni, anche questo non lo sa nessuno… Te lo dico come te lo direi davanti a un tè con i biscottini. Dopo alcuni anni con il cuore congelato, forse sta succedendo qualcosa. Quindi non lo dico con altri dettagli e voglio essere scaramantico. Sto iniziando a sentire le farfalle allo stomaco”, ha concluso con il sorriso Rudy Zerbi.

Considerando che C’è Posta per te è registrato (le puntate sono state girate nelle scorse settimane), è probabile che Zerbi sia stato ospitato come single nonostante la sua situazione sentimentale sia differente. Insomma, qualcosa non torna. Nessuno scandalo comunque, anche perché l’ospitata è stata gaudente e senza fini particolari amorosi. In studio sono stati chiamati dei papabili uomini interessati ai quattro vip e si è riso e scherzato. In tutto ciò alcune certezze: Alessia Marcuzzi, Zorzi e Alessandra Celentano sono single. Rudy Zerbi chissà…