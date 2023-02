C’è posta per te, Alessia Quarto incinta un anno dopo il triste caso

La storia di Alessia Quarto a C’è posta per te aveva fatto parecchio discutere, tanto che lei è riuscita a conquistare una certa notorietà sul web. A distanza di un anno dal confronto con l’ex marito, che l’aveva tradita con sua cugina, la giovane conta su Instagram 160mila follower. Ed è a loro che Alessia dà il lieto annuncio in queste ore: è incinta! Una bellissima notizia per il pubblico che da un anno la segue e la sostiene. Lacrime e suppliche non hanno convinto la Quarta nel programma di Maria De Filippi e infatti ha deciso di chiudere la famosa busta.

La stessa Alessia in una recente intervista ha ammesso di aver ormai voltato pagina. Non solo, come ha rivelato sui social network, al suo fianco oggi c’è un altro uomo che la sta rendendo felice. Con lui, oggi il volto di C’è posta per te attende il suo primo figlio. Una gioia immensa per la Quarto, anche perché prima del tradimento subito da quello che all’epoca era suo marito e da sua cugina aveva avuto un aborto spontaneo. Prima di dare il lieto annuncio, Alessia rivela ai suoi fan di avere una notizia per loro.

“Sono stanca di tenermi tutta questa gioia dentro”, scrive la Quarto sul suo profilo Instagram. Attraverso un video, spiega che per lei mantenere questo segreto è stato molto difficile, perché sui social tende sempre a mostrarsi per com’è, senza alcun inganno. Pertanto, racconta di aver combattuto fino a oggi per tenere per sé la bellissima notizia. A trattenerla è stato anche il suo difficile passato.

Oggi Alessia Quarto dopo C’è posta per te si toglie ogni maschera e condivide un video in cui si ritrae con il pancino in vista e in cui mostra l’ecografia.

“Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande AMORE. Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere”

Tantissimi commenti stanno invadendo il post su Instagram del volto del famoso programma di Maria De Filippi del sabato sera di Canale 5. I fan sono felici e si congratulano con lei. Molti avrebbero voluto vederla avviare un percorso televisivo, magari sedendo sull’ambito trono di Uomini e Donne. Lei stessa ha rivelato di non avere intenzione di prendere parte a un programma TV.

D’altronde ha già trovato l’amore lontano dalle telecamere e non ha alcuna intenzione di metterlo in discussione a Temptation Island, essendo una persona molto gelosa.