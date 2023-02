Sono ufficialmente aperti i casting per la prossima edizione di Temptation Island: la prima conferma ufficiale in merito è arrivata quest’oggi, in occasione della registrazione di Uomini e Donne trasmessa nel pomeriggio. Ad un certo punto della trasmissione, infatti, è apparsa in sovraimpressione la scritta con la “chiamata alle armi” della trasmissione della Fascino.

Per la gioia dei fan, questa estate Canale 5 tornerà quindi (come già ampiamente anticipato) a trasmettere le avventure sentimentali di un gruppo di coppie messe alla prova da una serie di affascinanti tentatori. Anche per stavolta a seguire i loro falò di confronto e a svelare eventuali corna reciproche sarà Filippo Bisciglia, che tornerà alla conduzione e che nelle scorse ore, come riporta Biccy, ha rilasciato un’intervista a Nuovo dove ha parlato di questa nuova edizione.

Al magazine, l’ex concorrente del Grande Fratello ha espresso le sue perplessità rispetto al fatto che, nel 2022, la trasmissione non fosse andata in onda, nonostante si trattasse di uno degli show più amati dell’estate di Mediaset. Qui le sue dichiarazioni nel merito della questione:

“Non so perché l’anno scorso non è stato fatto, sono scelte tecniche di cui non mi occupo. Era andato in onda per otto anni consecutivi ed è l’unico programma che nonostante la messa in onda estiva è stato un crescendo di ascolti dalla prima all’ultima edizione. Facevamo numeri che battevano addirittura le trasmissioni della stagione invernale”.

Sempre a proposito del grande successo che il programma ha ottenuto, Bisciglia ha anche avuto modo di spiegare che in questi mesi che ha passato lontano dalla tv sono stati in tanti a fermarlo per la strada e a chiedergli perché la trasmissione fosse sparita dal palinsesto.

Di che cosa si è occupato Bisciglia, per il resto, in quest’ultimo anno di pausa? In realtà sembra praticamente di nulla, nonostante gli siano comunque arrivate diverse altre proposte di lavoro. Ecco il suo commento:

“Devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti fra cui un game show, e offerte di vari reality. Questo mi rassicura in quanto vuol dire che non si sono dimenticati di me!”.

La conferma di Pier Silvio Berlusconi sul ritorno di Temptation Island

L’ufficialità rispetto al ritorno di Temptation Island su Canale 5 era arrivata da parte dello stesso Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di rete.

La notizia era stata accolta con grande entusiasmo da parte dei fan della trasmissione, che si erano tra l’altro resi conto che i profili social ufficiali della trasmissione erano stati disattivati. Ma da qualche ora, come confermato da Trash Italiano, il profilo Twitter ufficiale del programma è tornato nuovamente operativo.