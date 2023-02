Sfida tra titani questo sabato sera 11 febbraio. Canale 5 schiera “C’è posta per te” e la sua punta di diamante, Maria De Filippi, per contrastare la finale del “Festival di Sanremo”. Nonostante si tratti di uno dei programmi più seguiti della televisione, sarà comunque una sfida difficilissima e, per molti, i risultati sono scontati. Solitamente, nella trasmissione sono presenti degli ospiti famosi come “regalo” del recipiente della posta. Tuttavia, in questa puntata non ci sarà nessun Vip. Secondo alcune indiscrezioni, in realtà, nella puntata di “C’è Posta” era prevista la presenza di Renato Zero. Sembra però che il cantante si sia opposto all’idea che la sua ospitata venisse trasmessa contro Sanremo. Pare quindi che i personaggi del mondo dello spettacolo siano contrari a questa “controprogrammazione”. Ma, c’è una persona in particolare che non ha tradito Maria neanche questa volta: Sabrina Ferilli.

Maria e Sabrina sono legate da una profonda amicizia che dura da molti anni. Le due lavorano insieme nel talent “Tu si que vales”, ma il loro non è un rapporto solamente professionale. Si tengono in contatto quotidianamente e sono presenti l’una nella vita dell’altra. L’attrice romana ha voluto supportare la sua grande amica e ha fatto sapere a tutti di aver deciso di disertare il Festival per vedere “C’è posta per te”. “Amo gli Apache, ho sempre tifato per loro! Daje Geronimo”, ha scritto in una storia su Instagram. Come gli “apache” e “Geronimo”, la De Filippi sta affrontando una gara quasi impossibile, ma avrà sempre il supporto della sua amica. La caption parla chiaro: Sabrina, in questa serata, tifa per Maria.

La presunta lite con Amadeus

Sabrina Ferilli, tra l’altro, è stata la co-conduttrice di Amadeus nella finale dello scorso anno del Festival della Canzone Italiana. E proprio quella sera, si era parlato di una presunta lite con il direttore artistico. La polemica era scoppiata dopo la divulgazione di un fuori onda in cui si sente dire “pezzo di mer*a” dalla Ferili. In molti hanno ipotizzato che fosse rivolto proprio ad Amadeus, poiché non le aveva concesso abbastanza spazio durante la serata.

Tuttavia, entrambi avevano prontamente smentito le voci. Il conduttore fece chiarezza in conferenza stampa: “Mi dicono che era inciampata su un cavo di legno e ha detto di tutto e di più”, aveva precisato. Anche la Ferilli era subito intervenuta e aveva definito i rumor delle “ca**ate”. Nessuna incomprensione, dunque, tra i due.

In ogni caso, a distanza di un anno, la Ferilli ha preferito dare priorità al programma della sua amica rispetto a colui con cui ha condiviso il palco dell’Ariston.