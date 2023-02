Look total black, ma sempre elegante e raffinato, per la conduttrice Mediaset per la nuova edizione del suo fortunato people show

Alexander McQueen continua ad essere uno dei marchi preferiti, insieme al francese Louis Vuitton, di Maria De Filippi. Anche per l’edizione 2023 di C’è posta per te la presentatrice Mediaset ha optato per una creazione del noto brand del rinomato stilista inglese. Un brand che più volte la moglie di Maurizio Costanzo ha sfoggiato in tv, più precisamente a Tu si que vales ma anche al pomeridiano e al serale di Amici.

Nel salotto del fortunato programma del sabato sera Maria De Filippi ha indossato un tailleur scuro decisamente chic ed elegante, tanto che i commenti positivi sui social network si sono sprecati. Per molti un esempio di vero stile. Tra storie di corna, sorprese con ospiti Vip e ricongiungimenti familiari, la 61enne ha sfilato nello studio con classe e glamour.

Mettendo così in mostra il suo fisico perfetto, frutto di una dieta equilibrata e di un allenamento quotidiano, tra crossfit, tennis e palestra. Più precisamente Maria De Filippi ha indossato a C’è posta per te un blazer nero di Alexander McQueen. Una giacca sartoriale, che Queen Mary ha lasciato aperta e ha abbinato a top di raso e pantaloni delle stessa tonalità con tacchi a spillo lucidi.

Il modello di blazer vanta una tonalità nera che non passa mai di moda e si distingue per alcuni dettagli classici come i revers a lancia, la tasca a filetto sul petto e la chiusura frontale con bottone. Il prezzo? Decisamente non alla portata di tutti: ben 1.395 euro!

Come si mantiene in forma Maria De Filippi

Maria De Filippi è da sempre una grande sportiva, da bambina ha praticato molto sport perché era iperattiva. Tra le sue attività preferite oggi ci sono il crossfit e il tennis. È poi molto attenta a tavola. Non segue una dieta particolare ma si limita ad un regime alimentare sano e corretto: non mangia mai pane ed evita la pasta tutti i giorni. Inoltre non consuma mai dolci e alcolici perché non le piacciono particolarmente e questo l’aiuta parecchio.