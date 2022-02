Sanremo, Ferilli: chi le ha scritto il monologo (è una donna arcinota della tv)

Sabrina Ferilli ha lasciato un segno indelebile sull’ultima serata del Festival di Sanremo 2022: in primis perché il “non monologo” è stato uno dei discorsi più azzeccati in tv negli ultimi anni (niente retorica e parole schiette), in secondo luogo perché si è ritrovata al centro di un polverone mediatico per via di un fuori onda non proprio garbato (la si è sentita dare del “pezzo di m.” a qualcuno). Ma chi ha scritto quel “non monologo” che è tanto piaciuto a pubblico e critica? Tutta farina del sacco dell’attrice romana? No, una grossa mano a trovare le parole giuste le è stata data da una giornalista assai nota sul piccolo schermo italiano. Trattasi di Selvaggia Lucarelli, editorialista di Domani nonché giurata di Ballando con le Stelle. Ed è stata proprio Selvaggia, attraverso un post pubblicato su Instagram, a spiegare che dietro al discorso della Ferilli si cela la sua firma.

Sabrina Ferilli, il “Non monologo” a Sanremo: dietro al discorso c’è Selvaggia Lucarelli

“Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e mai banali. Ti meriti tutto cara”. Così la Lucarelli a commento di una fotografia di Sabrina seduta sugli scalini dell’Ariston, intenta a pronunciare il “non monologo”. Dunque la verace capitolina si è avvalsa della ‘consulenza’ di Selvaggia che ha raccolto molti complimenti da parte dei fan, alcuni dei quali hanno sostenuto di aver avuto l’impressione fin da subito che dietro alla performance della romana ci fosse stato proprio lo zampino della giornalista.

Nessun accenno da parte di Selvaggia alle roventi polemiche seguite alla chiusura della kermesse; polemiche innescate dal sopra citato fuori onda. Sulla vicenda non è stata fatta assoluta chiarezza. Non appena è scoppiato il caso in molti hanno sostenuto che quel ‘pezzo di m.’ fosse indirizzato ad Amadeus. Il conduttore e la stessa Ferilli hanno smentito tale versione dei fatti, raccontando che l’espressione infelice è fuoriuscita dopo che ci sarebbe stato un inciampo con dei cavi nel dietro le quinte.

A non convincere è che nel corso della serata si sono notati diversi momenti di gelo tra ‘Ama’ e Sabrina, che, alla fine, si è persino rifiutata di dare la mano al presentatore. Che qualcosina non sia filato liscio sembra evidente, anche perché è pur vero che l’attrice e Amadeus hanno affermato che il ‘pezzo di m.’ è stata un semplice sfogo verso un piccolo inciampo, ma è altrettanto vero che si sono guardati bene dal dire che sul palco c’è stata massima sintonia. Semplicemente per un motivo non c’è stata.