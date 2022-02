Ferilli gate, Sabrina svela la verità: il profetico monito di Maria De Filippi

Il Festival di Sanremo non sarebbe tale se non portasse con sé retroscena e veri o presunti scandali. La 72esima edizione della kermesse canora si è conclusa da poco e le malelingue si sono subito concentrate su ciò che avrebbe fatto infuriare Sabrina Ferilli, co-conduttrice della serata finale. L’attrice e conduttrice romana ha fatto quindi chiarezza su quello che è stato denominato “Ferilli gate”. Ecco le sue parole su quanto accaduto.

Il Ferilli gate è stato un vero è proprio caso che è scoppiato durante la serata finale della 72esima edizione del Festival, sabato 5 febbraio 2022. Durante le fasi finali della competizione canora sono state udite varie imprecazioni pronunciate dalla 57enne da dietro le quinte a microfono acceso. Tuttora però non si sa esattamente la causa della sua rabbia.

Nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2022, la romana è stata ospite di Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, all’interno del programma “Le Mattine”. Ovviamente la giornalista non ha potuto fare a meno di farle qualche domanda a proposito del Ferilli gate. L’attrice, però, ha ironicamente smontato tutto. La Ferilli ha praticamente negato, o forse nascosto, di aver avuto tensioni con qualcuno nel dietro le quinte di Sanremo. La 57enne ha addirittura detto di non sapere nemmeno a chi fosse rivolta la frase incriminata, “… fa er pezzo de m***a”, che ha pronunciato a microfoni accesi.

“La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato….ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto”.

Se così fosse l’imprecazione era semplicemente uno sfogo buttato lì in quel momento e non una dimostrazione di profondo disaccordo contro qualcuno in particolare. D’altronde la Ferilli è conosciuta per il linguaggio colorito che usa, come ha precisato Amadeus all’indomani dei fatti. L’attrice, durante l’intervista a Radio Capital, ha detto che la sua grande amica Maria De Filippi ha praticamente predetto una situazione del genere. La moglie di Maurizio Costanzo ha raccomandato alla Ferilli, prima che salisse sul palco, di “non dire parolacce”. “Fatalità, questo è successo”, ha scherzato la romana.

La Ferilli ha portato all’Ariston un cosiddetto “non monologo”, attraverso cui ha riflettuto sul fatto che, a suo avviso, non è necessario che ogni ospite femminile del Festival debba portare all’attenzione un certo tema sociale scottante. Intervistata a questo proposito dalla Lucarelli l’attrice ha detto che, comunque, secondo lei per fortuna i tempi sono cambiati. “È molto cambiata l’idea di chi affianca Amadeus e questo fa ben sperare e fa onore anche a lui”, ha precisato.

Resta da capire se, davvero, non è successo nulla di grave dietro le quinte o, semplicemente, i diretti interessati stanno cercando di non parlarne pubblicamente. In molti hanno ipotizzato che la Ferilli fosse infuriata con Amadeus in quanto non le abbia lasciato molto spazio durante la serata. Quest’ultimo ha invece parlato di un piccolo incidente che avrebbe fatto innervosire la 57enne, che a detta sua sarebbe inciampata su un cavo.