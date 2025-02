C’è Posta, papà non accetta ragazzo della figlia: madre da applausi

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda su Canale 5 questa sera tra le storie raccontate c’è stata anche quella di Cristina. La ragazza ha cercato di riallacciare il rapporto con suo padre, il quale non approvava la sua relazione con il fidanzato Sebastian. L’intervento di sua madre è stato davvero provvidenziale e ha permesso ai due di riconciliarsi.

Come di consueto questa sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta Per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. Una delle storie di questa sera è stata quella di Cristina, la quale ha chiamato il programma per provare a riallacciare il rapporto con suo padre Natale. Il legame tra i due si è interrotto a causa del fidanzato della ragazza, Sebastian, che l’uomo non approvava. Secondo lui, difatti, il ragazzo non era giusto per sua figlia, non aveva un lavoro fisso e Cristina poteva vederlo solo se in presenza dei suoi fratelli. A far traboccare il vaso è stata la perdita dell’impiego che Natale aveva trovato al giovane in un autolavaggio.

Dinanzi alla disapprovazione di suo padre, Cristina ha quindi deciso di andare via di casa e vivere insieme al suo fidanzato. Vistosi ostacolato nel loro amore, Sebastian ha tuttavia deciso di lasciare la ragazza salvo poi tornare dopo alcuni mesi. A quel punto i rapporti tra Cristina e la sua famiglia si sono interrotti del tutto. L’incontro in studio tra i due giovani ed i genitori della ragazza è iniziato tra le lacrime. Natale si è mostrato ancora una volta irremovibile nei confronti di Sebastian. Il ruolo di sua moglie Giusy è stato provvidenziale. La donna ha difatti cercato di mediare, provando a convincere suo marito ad accettare il ragazzo. La donna ha spiegato come, anche in passato, abbia cercato di sostenerli e di far capire a Sebastian l’importanza di trovare un lavoro. Infine ha aggiunto come voglia solo il bene di sua figlia, augurando alla coppia il meglio.

Cristina ha chiesto scusa ai genitori per il suo comportamento. Alla fine Natale si è convinto e ha deciso di aprire la busta. Nonostante ciò ha precisato che avrebbe abbracciato sua figlia Cristina ma soltanto stretto la mano a Sebastian.