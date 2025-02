C’è Posta Per Te, figlia abbandonata chiude busta: Maria sublime

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5 una delle storie raccontate in studio è stata quella di Veronica, la quale ha cercato di recuperare il rapporto con sua figlia Angelica. Quest’ultima, nel rivedere sua madre, è scoppiata in lacrime e ha deciso di chiudere la busta dopo aver ascoltato quello che aveva da dirle. La reazione di Maria De Filippi per cercare di consolare le due protagoniste della storia è stata davvero da applausi.

Come di consueto questa sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta Per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. Tra le storie raccontate c’è stata anche quella di una madre che ha tentato di recuperare il rapporto con sua figlia. Maria ha difatti invitato in studio Veronica, la quale ha chiamato il programma per poter riallacciare il legame con sua figlia Angelica dopo che questa le aveva chiesto di non venire più sotto casa sua. La donna ha raccontato di come sia andata via, lasciando la bambina con suo padre in quanto economicamente più solido.

Immediatamente la ragazza ha fatto notare alcune contraddizioni da parte di sua madre, evidenziato come avesse fatto anche delle vacanze costose. Angelica, nonostante abbia ascoltato quello che sua mamma avesse da dirle, ha deciso infine di chiudere la busta. Quasi per tutta la durata dell’incontro la protagonista ha avuto il viso rigato dalle lacrime, sottolineando come per lei fosse difficile riuscire a perdonarla. A quel punto Maria De Filippi ha cercato di mediare tra le due e di consolare le sue ospiti. La conduttrice ha provato a sdrammatizzare, ha invitato Angelica a non farsi più del male e di accettare il passato. Inoltre, durante il confronto, le è stata vicina, mostrandole la sua comprensione. Ha tuttavia tentato di convincerla a conoscere meglio sua madre e darle una seconda possibilità.

Nonostante le parole di Maria, Angelica è stata irremovibile e ha preferito non rincontrare sua madre. La donna si è quindi mostrata visibilmente dispiaciuta e De Filippi l’ha abbracciata invitandola a non perdere la speranza.