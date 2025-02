Amadeus a C’è Posta pre Sanremo: possibili messaggi sibillini?

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5 tra gli ospiti in studio ci sono stati anche Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Questi sono stati invitati per fare una sorpresa alla signora Antonietta. Curiosa la tempistica con cui l’ex conduttore Rai sia stato chiamato per l’ospitata, avvenuta proprio nella puntata immediatamente prima dell’inizio del Festival di Sanremo, le cui ultime edizioni sono state presentate proprio da lui. Inoltre è saltato all’orecchio un altro dettaglio durante la clip di presentazione del personaggio al momento del suo ingresso in studio, possibile messaggio sibillino.

Amadeus ospite a C’è Posta Per Te pre Sanremo

Come di consueto questa sera è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di C’è Posta Per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. I primi ospiti della serata sono stati Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, invitati in studio per fare una sorpresa alla signora Antonietta. Al momento del suo ingresso in studio sul maxischermo è stata mostrata una clip per celebrare la lunga e gloriosa carriera del conduttore. Tra i video dei tanti programmi di Amadeus non poteva chiaramente mancare il Festival di Sanremo, condotto fino all’anno scorso su Rai 1. Proprio in merito non è sfuggito un dettaglio. Mentre le immagini scorrevano sullo schermo, difatti, in sottofondo si è potuta sentire distintamente la canzone Get him back! di Olivia Rodrigo. Il titolo, tradotto in italiano, significa “riprenditelo”. La scelta del brano sembra quasi un augurio che possa tornare un giorno a condurlo.

Curiosa, poi, è anche la tempistica dell’ospitata di Amadeus a C’è Posta Per Te. L’ex conduttore Rai è stato invitato nel programma di Maria De Filippi proprio nella puntata immediatamente precedente all’inizio del Festival di Sanremo da lui condotto fino all’anno scorso. Come risaputo, difatti, la kermesse canora andrà in onda a partire da martedì prossimo su Rai 1. Quest’anno sarà il primo senza Amadeus dopo ben cinque anni di fila. Dopo il passaggio del conduttore su Nove, difatti, la conduzione del Festival è stata affidata a Carlo Conti.

La storia di Noemi ed Antonietta

Come detto Amadeus e Giovanna sono stati invitati in studio per fare una sorpresa alla signora Antonietta, protagonista della prima storia della puntata andata in onda questa sera. A chiamare in studio la donna è stata sua nipote Noemi. La ragazza ci ha tenuto a ringraziarla per essersi presa cura di lei dopo la prematura scomparsa della madre. La loro storia ha commosso tutto lo studio, ospiti compresi.