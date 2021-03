Cattelan scatenato, dopo la Rai si prende anche Netflix: il rumor

Alessandro Cattelan sulle reti Rai e su Netflix prossimamente. Non ha lasciato Sky a caso, ma con l’intenzione di sperimentare qualcosa di nuovo. Questo qualcosa riguarda un programma sulla tv pubblica, misurandosi con un pubblico diverso da quello di Sky, anche numericamente. Ma non solo, perché dalle ultime news in circolazione potrebbe non fermarsi alla conduzione di un nuovo programma su Rai Uno. Cattelan diventerà attore in una serie tv Netflix? Questo è quanto ha rivelato oggi Tv Zoom, ma per il momento si tratta di indiscrezioni, quindi come sempre da prendere con le pinze.

Cattelan sarebbe in trattativa con Netflix per la realizzazione di una serie tv, su cui però non si sa assolutamente nulla. Né di cosa parlerà né tanto meno quando dovrebbe uscire. La serie comunque pare sia una produzione Fremantle, la stessa casa di produzione di X Factor e di E poi c’è Cattelan. Ma non solo, perché è anche la casa produttrice di Da Grande, il suo programma in arrivo su Rai Uno a maggio. Insomma, non sarà il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ma ha tutte le carte in regola e il tempo davanti a sé per arrivarci. Anche se sarebbe perfettamente in grado di condurlo anche oggi, e chi lo segue da anni ne è certo.

Il 40enne di Tortona è pronto a misurarsi con nuove sfide e a mostrare al pubblico altri lati di sé. In ogni caso ha il suo pubblico più affezionato che lo seguirà ovunque dopo averlo scoperto brillante, divertente e affabile al timone di X Factor ed EPCC. Non a caso quando ha deciso di dire addio al talent show dopo dieci edizioni non pochi si sono riversati sui social con emozione e commozione per salutarlo. Senza parlare del seguito che ha il suo programma radiofonico Catteland su Radio Deejay.

Insomma, Cattelan è molto amato e presto il grande pubblico avrà modo di scoprirlo e conoscerlo meglio, qualora ci fosse ancora qualcuno che nutre dubbi sulle sue potenzialità e qualità. Sembra chiaro che Alessandro Cattelan abbia lasciato Sky, che era diventato ormai il suo porto sicuro, per spiccare il volo e affermarsi come conduttore tutto tondo.