Alessandro Cattelan su Rai Uno, cosa farà: parla Coletta

È sbarcato in Rai Alessandro Cattelan dopo anni di indiscrezioni che si sono rilevate prive di fondamento. A ufficializzare il passaggio a Viale Mazzini del conduttore è stato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta durante la conferenza stampa della finale di Sanremo. Al momento rimane esclusa la sua presenza alla guida del Festival di Sanremo 2022, non c’è nessuna presa in considerazione riguardo la sua conduzione o direzione artistica della nuova edizione, dopo l’addio di Amadeus. Più in generale Coletta ha aggiunto che lo sguardo verso talenti più giovani deve essere un dovere del servizio pubblico, alla luce anche in termini di streaming che ha ottenuto la settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Cosa condurrà Alessandro Cattelan su Rai 1? Il direttore del primo canale della Tv di Stato ha spiegato che, attualmente si sta ragionando su un possibile evento. Secondo voci di corridoio non ancora confermate si tratterebbe di uno show nato da una idea dello stesso presentatore in onda a maggio per due puntate. La trasmissione dovrebbe essere collocata nella prima serata di venerdì su Rai 1 e dovrebbe intitolarsi Da Grande. L’obiettivo sarebbe quello di intercettare il pubblico dei quarantenni raccontando l’ingresso nell’età adulta con personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e volti noti nell’ambito musicale.

Alessandro Cattelan torna in Rai dopo dieci anni: cosa condurrà sul primo canale

Per Cattelan in Rai si tratta di un ritorno dopo dieci anni. Nel 2009, infatti, era sbarcato alla conduzione di Quelli che il Calcio di Simona Ventura per due anni. A distanza di un decennio eccolo ritornare dopo l’addio a Sky e a X Factor. Naturalmente non lo vedremo al timone di E Poi C’è Cattelan, il programma che non ha riscosso il successo sperato ed è stato depennato.

Al momento si parla di uno show su Rai 1 a maggio. Altre decisioni sul suo futuro televisivo in Rai verranno prese nei prossimi mesi. Molto probabilmente avrà un ruolo centrale nella prossima stagione televisiva. Ne sapremo di più ufficialmente con la presentazione dei palinsesti tv 2021/2022 a giugno prossimo.