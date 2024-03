Cattelan conferma la prima serata su Rai 2: ecco i dettagli

Da qualche tempo sui maggiori siti di news televisive si parlava di un ritorno in prima serata di Alessandro Cattelan. Tali rumors sono arrivati anche ad Antonella Clerici che oggi, ospitando il conduttore piemontese a E’ Sempre Mezzogiorno ha chiesto conferme e… le conferme sono arrivate.

Il presentatore – impegnato attualmente nella conduzione di Stasera C’è Cattelan – ha confessato di star lavorando al nuovo programma insieme al suo team. Ha anche aggiunto però, che attualmente non è a conoscenza di una data precisa in cui il format andrà in onda. Ironizzando sulle notizie circolate ha quindi smentito il 20 maggio come giorno di messa in onda dello show.

Antonella Clerici si è subito detta entusiasta per il nuovo progetto del suo amico. La conduttrice ha chiesto di anticipare qualche dettaglio sul nuovo format di Rai 2 ed è stata accontentata.

Alessandro ha svelato che si tratterà di qualcosa di diverso rispetto a Stasera C’è Cattelan, anche se manterrà lo stile inconfondibile del conduttore. Il nuovo programma punterebbe infatti maggiormente sul pubblico essendo, a tutti gli effetti, un people show:

Sarà un programma che coinvolgerà il pubblico e la gente, andremo in quella direzione lì

La nuova trasmissione condotta da Cattelan cambia impronta rispetto alla sua prima esperienza in Rai. Da Grande, andato in onda su Rai 1 nel 2021, era infatti un mix tra un late show e un varietà. Mix che però non aveva raggiunto gli obiettivi sperati. I risultati in termini di ascolti si erano rivelati un flop e avevano portato il conduttore a scusarsi.

Ora l’ex volto Sky torna in prima serata con qualcosa di meno ambizioso, che speriamo sia più nelle sue corde e soprattutto incontri i gusti del pubblico generalista. Il nuovo format, ha svelato Cattelan, ha già un titolo, anche se provvisorio:

Il titolo che stiamo usando per lavorare è Da Vicino Nessuno è Normale, una frase importante e famosa

Secondo le indiscrezioni date da vari blog, il programma dovrebbe andare in onda al termine della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile, che tornerà su Rai 2 dal prossimo 1 aprile. Da Vicino Nessuno è Normale sembra quindi essere previsto nel palinsesto a partire da metà maggio.

Al momento non sappiamo quante puntate siano previste per il nuovo show di Cattelan, né abbiamo maggiori dettagli rispetto alle dinamiche che arricchiranno le serate. Ciò che però possiamo ipotizzare è che la nuova prima serata del conduttore potrebbe essere la prova del nove per la direzione artistica del prossimo Sanremo. Sfida che, come dichiarato a Domenica In, Alessandro accetterebbe volentieri qualora gli venisse proposta.