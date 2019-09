Caterina Balivo: “Lunedì è stato emozionante ma avevo tanta paura”

Caterina Balivo, la prima settimana di Vieni da Me è andata, ma lei rivela: “Avevo paura”

Vieni da Me è un esperimento ben riuscito di Mamma Rai. Il programma che è ispirato al celebre talk show americano di Ellen DeGeneres ha convinto tutti sin da subito anche perché al timone c’è Caterina Balivo. La showgirl napoletana, infatti per lanciarsi in questa nuova avventura ha dovuto abbandonare Detto Fatto, il contenitore pomeridiano di Rai 2 per passare a Rai 1. La prima edizione del programma, che si è tenuta l’anno scorso, è andata molto bene e per questo motivo si è pensato di farne subito una seconda. E anche questa nuova stagione, che ha portato con se’ anche alcune novità, sta portando a casa buoni risultati. Insomma, la padrona di casa non può che andarne fiera.

Caterina Balivo: “Ricominciare è stato emozionante ma…”

Poco fa, Caterina ha scritto un post su Instagram dove, in tutta onestà, ha rivelato di aver avuto alcuni timori prima dell’inizio del programma. “Venerdi è arrivato. Ricominciare lunedì è stato emozionante ma avevo anche tanta paura” – ha scritto – “una grande responsabilità rendere frizzante e fluido il lavoro della grande squadra di Vieni da me. Giovani talentuosi e gasati, a lavoro in un progetto televisivo nuovo dove sperimentare ogni giorno si può”. Inoltre, la presentatrice ha chiesto al suo pubblico virtuale se ha gradito il gioco del tris umano, dato che è proprio una delle novità del programma. Infine, la Balivo si è congedata così: “Ora vi saluto, ci rivediamo luendi mattina, vado a fare la mamma che questa settimana sono stata con loro poco e mi reclamano”.

Vieni da Me, Caterina Balivo tra Boldi, D’Eusanio e Montano

Durante questa prima settimana, il salotto di Vieni da Me ha accolto ospiti molto amati. Da Massimo Boldi che ha rivelato di essere nuovamente innamorato, passando per Alda D’Eusanio e le sue frizzanti risposte, sino ad arrivare ad Aldo Montano che ha raccontato di aver conosciuto sua moglie, Olga Planchina, grazie all’aiuto di Google Translate.