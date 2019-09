Boldi a Vieni da me col cerotto in testa: le parole sulla fidanzata Irene

Massimo Boldi col cappello a Vieni da me per colpa di un’insolazione

Massimo Boldi è tornato in tv, ospite della prima puntata della nuova edizione di Vieni da me. L’attore è arrivato nello studio di Caterina Balivo con un cappello in testa. Nessun gesto maleducato: il 74enne ha preso una brutta insolazione che l’ha costretto a coprirsi con un vistoso cerotto, come mostrato brevemente dal diretto interessato che per qualche minuto si è tolto il berretto davanti alle telecamere. Dunque Boldi ha sfoggiato per esigenza una coppola azzurra nella trasmissione Rai. Massimo ha concesso una lunga intervista alla Balivo, con la quale ha ripercorso la sua lunga carriera professionale ma pure quella privata, che è stata costellata da grandi dolori come la morte della moglie Marisa, che ha regalato a Cipollino tre figlie.

Massimo Boldi ricorda a Vieni da me la moglie Marisa

“Negli anni Settanta ho trovato una latteria che gestivo con la mia famiglia e lì ho conosciuto mia moglie Marisa che è diventata la donna della mia vita. Siamo stati insieme 31 anni. Ha combattuto 10 anni, sembrava guarita, ma quella malattia è terribile”, ha ricordato Massimo Boldi a Vieni da me. La moglie Marisa – madre delle tre figlie Manuela, Marta e Micaela – è venuta a mancare nel 2004. Boldi si sente ancora legato alla donna, tanto che fino a qualche tempo fa sentiva la sua presenza in casa. “In camera mia, durante la notte, si accendeva una luce che mi svegliava e poi si spegneva da sola. Ora non accade più“, ha ammesso.

Massimo Boldi è fidanzato e torna al cinema con De Sica

Massimo Boldi ha rivelato di essere fidanzato al momento: la fortunata è Irene ma il comico ha preferito non svelare di più. “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato… Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna… dall’altra parte non voglio fare il pensionato!”, ha confidato Boldi. In attesa di saperne di più Massimo è pronto a tornare al cinema nel 2020 con l’amico e collega Christian De Sica.