Aldo Montano sbarca a Vieni da me: Manuela Arcuri? “Il massimo”

Aldo Montano sbarca a Vieni da me da Caterina Balivo: Manuela Arcuri? “Il massimo”. Oggi lo sportivo è innamoratissimo della moglie Olga

Toc toc, sono Aldo Montano. Lo sportivo, che per diverso tempo ha tenuto banco anche sulle riviste della cronaca rosa, è sbarcato nel salotto di Vieni da me, programma pomeridiano di Rai 1. A far gli onori di casa, naturalmente Caterina Balivo, che ha ‘confessato’ il campione classe 1978. La carne al fuoco è stata tanta: dalle imprese sulla pedana, agli affetti più cari, fino alle love story del passato. Indimenticabile, almeno per il gossip, quella vissuta con Manuela Arcuri. Montano non si nasconde, sorride e definisce l’ex in una parola: “Simpatica“. Altra epoca, altro mondo, altri anni: oggi è un papà felice e innamoratissimo di sua moglie Olga.

“Ho fatto tutti gli errori che un ragazzo può fare, non nell’amore ma nella vita”

Nel 2004 arriva la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004, nella specialità della sciabola. Da lì la sua carriera decolla. E non solo sportivamente parlando. Le tv lo chiamano, Simona Ventura lo vuole a Quelli che il Calcio. “Sono stato uno dei primi personaggi sportivi a entrare in quel modo nel mondo della tv“, racconta Aldo. Poi passano clip, materiale ormai da repertorio. “Ho fatto tutti gli errori che un ragazzo può fare, non nell’amore ma nella vita”, sussurra lo sciabolatore. Inevitabile che si tocchi anche l’argomento “love story del passato”. La Balivo stuzzica: “Arrivava una bella come Manuela Arcuri…“. “Bhe, il massimo”, esclama Montano con il suo classico sorrisone che tanto piace alle donne. “Aggettivo per Manuela?”, incalza Caterina. “Simpatica”, risponde Aldo. Altro sorrisone, altro effetto nostalgia.

Aldo Monatno e la moglie Olga: l’amore sbocciato su Google translate

Si passa all’argomento famiglia. La Balivo legge una lettera di mamma e papà Montano: “Mamma e babbo sono molto fieri di te, per tutto quello che hai fatto e che farai in futuro. E soprattutto grazie per averci dato una nipote meravigliosa”. Aldo si commuove e confida che è legatissimo ai genitori con cui condivide un rapporto tradizionale: “Mangiamo assieme, stiamo sempre assieme.” Oggi è felice al fianco della moglie Olga Planchina, bellezza ucraina, più giovane di lui di 16 anni. Anche qui fioccano le curiosità. Come si sono conosciuti? Come si parlarono la prima volta? Santo “Google translate”. Eh sì, lo schermitore narra proprio che l’unico modo per scambiarsi opinioni inizialmente fu proprio quello di tradurre sul web. Nel 2017 i due sono diventati genitori della piccola Olympia. Aldo è sempre un piacione, ma stop al playboy d’un tempo. Oggi è tutto casa, sport e famiglia.