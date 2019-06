Caterina Balivo in ferie con Vieni da me: la frecciatina a Pamela Prati

Ultima puntata di Vieni da me con Caterina Balivo: la stoccata a Pamela Prati

Caterina Balivo ha salutato il pubblico di Vieni da me e non è mancata una frecciatina a Pamela Prati, ospite del suo salotto televisivo qualche mese fa. Venerdì 14 giugno è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione televisiva e con un filmato la Balivo ha ricordato tutti i momenti vissuti all’interno del programma. Tra questi anche quelli dell’intervista alla Prati, nella quale Pamela ha parlato a lungo del suo finto fidanzato Mark Caltagirone e dei finti figli presi in affido Sebastian e Rebecca. “Momenti in cui ci abbiamo anche creduto”, si legge all’interno del video: un’evidente sciabolata alla prima donna del Bagaglino. Che negli ultimi mesi è stata poco chiara con gli addetti ai lavori e con i telespettatori. Ma non è stata l’unica stoccata che la Balivo ha riservato alla collega più anziana nel corso della trasmissione.

Caterina Balivo parla di matrimoni inesistenti in tv

Prima di far entrare Roberta Giarrusso e il suo fidanzato – che convoleranno a nozze domenica 16 giugno a Roma- Caterina Balivo ha parlato di alcuni matrimoni farlocchi. “In una stagione di matrimoni inesistenti quello che vi stiamo per raccontare è reale ed è accadrà domenica prossima”, ha dichiarato Caterina, riferendosi chiaramente alla vicenda Pamela Prati. Una vicenda che ha scosso tutti, a partire proprio dalla Balivo, che mai si sarebbe aspettata un risvolto del genere.

Caterina Balivo saluta il pubblico di Vieni da me

Al di là del caso Pamela Prati, Caterina Balivo ci ha tenuto a salutare con gioia ed entusiasmo il suo pubblico. Sulle note di Baby Shark, canzone tormentone per bambini, la presentatrice di Aversa ha sottolineato: “Sono stati nove mesi intensi ma bellissimi. Vieni da me è stata la nostra festa su Rai 1. Grazie per averci seguito e passate una buona estate”. Al momento non è chiaro se lo show tornerà regolarmente in onda a settembre: i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva non sono stati ancora presentati ufficialmente.